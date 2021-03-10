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Son dakika haberi Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi!

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın sözleşmesi Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı tek taraflı feshedildi. Faslı futbolcu Belhanda, Sivasspor maçının ardından yönetime yönelik zemin eleştirilerinde bulunmuştu

SON DAKİKA! Galatasaray'dan Belhanda kararı! Belhanda sözleşmesi feshedildi! - Spor Haberleri

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi! Sarı-kırmızılı kulüp, Faslı futbolcunun Sivasspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu.

2-2 sonuçlanan Sivasspor maçının ardından konuşan Belhanda "Yöneticilerimiz sosyal medyada gezmek yerine sahanın zeminiyle ilgilenmeliler. Florya'da antrenman yaptığımız zemin bile bundan daha güzel. Biz pas oyunu oynuyoruz ve bu zeminde bunu gerçekleştirmek çok zor" ifadelerini kullanmıştı. Kulüp tercümanının bu ifadelerin bir kısmını çevirmediği ortaya çıkarken Faslı futbolcu daha sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında "Dünkü röportajım sırasında başkan, başkan yardımcısı veya yönetim kurulu hakkımda konuşmadığımı açıkça belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum" ifadelerini kullanmıştı.

BELHANDA'NIN RÖPORTAJININ NOTER ONAYLI TERCÜMESİ PAYLAŞILDI

Galatasaray, Belhanda'nın Sivasspor maçı sonrası yaptığı röportajın noter onaylı tercümesini de paylaştı.

MUSTAFA CENGİZ'DEN YANIT

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün konuya dair bir açıklama yapmış ve "Bozuk zeminde çamur gibi sahada rakibi yendik. Güzel zeminde Ankara'da yenildik. Demek ki tek faktör zemin değildi" ifadeleriyle yanıt vermişti.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ!

Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'A bildirdi. Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir"

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