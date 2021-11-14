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Son dakika haberi Bulgaristan seçimleri ikinci tura kaldı

Bulgaristan'da resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tura gidilecek.

Bulgaristan seçimleri son dakika: İkinci tura kaldı
AA

Bulgaristan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için oy verme işlemi sona erdi, seçim 2. tura kaldı.

Sandık kapanışındaki resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ülkenin cumhurbaşkanı, ikinci turda belirlenecek.

Alpha Research şirketinin sandık çıkışı anketine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) desteği ile aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev, oyların yüzde 49,1'ini alarak seçimin 21 Kasım'da yapılacak ikinci tura yükseldi.

Eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi "Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar"ın (GERB) desteklediği Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov, oyların yüzde 26,5'ini alarak ikinci turda Radev'in rakibi oldu.

Seçimde Türk ve Müslümanların tek adayı olan, Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, oyların yüzde 9,8'ini alarak 3'üncü sırada yer aldı.

Seçimde kent soylu sağ güçlerin aday gösterdiği hakim Lozan Panov ise yüzde 5,06'da kaldı.

PARLAMENTO SEÇİMLERİ

Yine Alpha Research şirketinin paralel oy sayımının ilk sonuçlarına göre, ülkenin 47. Dönem Parlamentosu için yapılan erken genel seçimlerde 6 siyasi parti, parlamentoya giriş için gerekli yüzde 4 barajını aşabildi.

Resmi olmayan ilk belirlemelere göre, Parlamento seçiminde katılım yüzde 38,9 oldu.

Eski Başbakan Boyko Borisov'un GERB partisi, oyların yüzde 24,8'ini alarak mecliste en büyük gruba sahip olacak.

Eylülün sonunda Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in geçici teknokratlar hükümetinden ayrılan Ekonomi Bakanı Kiril Petkov ve Maliye Bakanı Asen Vasilev'in kurduğu Değişime Devam (PP) partisi, seçimde güçlü destek alarak, oyların yüzde 24,1'i ile parlamentonun ikinci büyük partisi oldu.

Rusya yanlısı ve eski Komünist Parti'nin devamı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ise oyların yüzde 13,7'sini aldı.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi bu seçimde de aldığı istikrarlı desteğini sürdürerek, oyların yüzde 10,7'si ile parlamentoda temsil bulan 4'üncü büyük parti oldu.

Ülkede 11 Temmuz’da yapılan bir önceki erken genel seçimlerde birinci en büyük parti olan, popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi ise yeterince destek bulamadı ve bu seçimde oyların sadece yüzde 9,9'unu alabildi.

Sağ görüşlü kent soylu siyaseti temsil eden Demokratik Bulgaristan (DB) partisi yüzde 7,8'lik oy oranı ile 6. sırada yer aldı.

Baraj çizgisinin altında kalan ırkçı ve aşırı milliyetçi partiler, kurulacak yeni parlamentoda temsil bulamayacak.

Merkez Seçim Komisyonu'nun, nihai sonuçları 17 Kasım'a kadar açıklaması bekleniyor.

Her iki seçimde başlıca adaylar ve siyasi liderler oy kullandıktan sonra görüşlerini basınla paylaştılar.

Bu seçimde 23 aday arasından ülke nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan Türk ve Müslümanları temsilen tek aday olan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, "Bulgaristan vatandaşları sorumlu, bilgili, yapabilen politikacıları ve Avrupa'nın yaşam standartlarını hak ediyor." dedi.

Bulgar devlet adamlarının devletçilik anlayışına sahip olmaları gerektiğine işaret eden Karadayı, seçimlerin organizasyonundan sorumlu Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in teknokratlar hükümetinin tüm vatandaşların oy kullanabilmelerini, seçimlerin dürüst ve şeffaf olmasını sağlayamadığını öne sürdü. Karadayı, "Kabine, seçimlerin dürüstlüğüne olan bu güveni yıktı." diye konuştu.

Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) desteğiyle ikinci kez aday gösterilen Cumhurbaşkanı Radev de "Devletçiliğin sağlığına yeniden kavuşturulması veya kulis siyasetinin devamını belirleyecek seçim bugün seçmenlerin elindedir. Bu seçimde bahisler çok büyük." dedi.

Sofya’da oy kullanan Radev, basına açıklamasında, “Özgürlük, yasallık ve güven için oy kullandım. Bu değerleri savunarak daha önce Bulgarların güvenoyunu almıştım. Onları savunarak tekrar seçimde aday oldum." şeklinde konuştu. Radev, yeni kurulacak parlamentonun öncelikli görevinin sağlam bir desteğe sahip bir kabine kurması olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde eski Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi destekli aday Sofya Üniversitesi Rektörü Anastas Gercikov, "Siyasetin tarz ve davranışının değişimi için oy kullandığını" ifade etti.

Seçimde favori adaylar arasında yer alan Gercikov, "Nefret ve zıtlaşmaları bir tarafa bırakıp Bulgaristan’ın geleceği uğruna birlik sağlanması için oy kullanırken, her bir vatandaşımızı önemseyen gerçek devlet adamlarına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Sağ güçlerin desteklediği yargıç Lozan Panov ise "Son 7 yılda kulis devletinin nasıl işlediğini gördüm. Bu konuda sorduğum tüm sorulara kampanyada yanıt aradık. (Komünizm dönemi sonrası) 32 yıldır bizleri rehin tutanlara, 'sonunuz geliyor' mesajı veriyorum." dedi.

Borisov ise Cumhurbaşkanı Radev’in teknokratlar hükümetinin her pazartesi 500 milyon avro dış borç çektiğini, tüm altyapı projelerini dondurduğunu ve elektrik fiyatlarını artırdığını, ülkenin iki haftadır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ölüm vakalarında dünya birinciliğini koruduğunu söyledi. Borisov, seçim sonrası iktidara gelmeleri durumunda tüm bunlara son vereceklerini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, seçim sürecinin güvenliğini sağlamak için 16 bin polis görevlendirildiğini bildirdi.

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