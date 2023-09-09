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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: CHP'li Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

        Son dakika haberi CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 15:15 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:29
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        CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma
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        CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon kanalındaki konuşmasından dolayı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu hakkında dün TV100'de canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.

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        #MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
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