Dışişleri Bakanı Fidan: Kutsalla oynanmaz, bunun artık son bulması lazım Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib'in davetine icabetle resmi ziyarette bulunduğu Lübnan'da basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan "Büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi barışlar da çıkabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan buradan tarihi barışın çıkabileceğine inanmakta ve buna yönelik çalışmalar yürütmekteyiz" dedi. Bakan Fidan ayrıca İsrail'e tepki göstererek "Birinin toprağını işgal ediyorsunuz, evini alıyorsunuz, sonra oraya insan yerleştiriyorsunuz. Buna da yerleşimci diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır. Bunun artık böyle ifade edilmesi gerekiyor" diye konuştu. Bakan Fidan rehinelerin bırakılması konusunda ise "Özellikle yabancıların, sivillerin ve çocukların bırakılması konusunda çabalarımız devam etmekte. Kalıcı barışın sağlanması konusunda da çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib'in davetine icabetle Lübnan'a gitti.

Bakan Fidan, Lübnan'da mevkidaşı Abdallah Buhabib ile ortak basın toplantısında konuştu.

İşte Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Burada iki konu üzerine odaklandık. Birincisi Gazze'de şu anda devam etmek olan dramı, kuşatmanın sona erdirilmesi ve sivil halkın mümkün olduğunda etkilenmemesi için alınacak tedbirler.

Özellikle Gazze'deki nüfusa yardımların vakit kaydedilmeden ulaştırılması konusunda uluslarası kuruluşlarla ve ülkelerle yakın temas halindeyiz. Bu konuda başta Mısır olmak üzere diğer ülkelerle yakın işbirliği halindeyiz.

"GAZZE'DEKİ DRAMIN SON BULMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK" Gazze'de devam eden dramın son bulması için çalışmalarımız devam edecek. Bu esnada Gazze'deki dramın diğer ülkelere etkisinin azalması, Lübnan, Mısır Ürdün olmak üzere diğer ülkelerin istikrarsızlaştırılmasına yönelik etkilerin de azalması için çalışıyoruz. REKLAM Mısır ile yaptığımız görüşmelerde bu konuda dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtmiştim. Burada Lübnan'ın istikrarsızlaştırılmasına karşı da Lübnan'ın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum.

"BÜYÜK SAVAŞLAR ÇIKABİLECEĞİ GİBİ TARİHİ BAŞARILAR ÇIKABİLİR" Bu çatışmanın daha büyük savaşlar serisinin kapısını açması değil de barışın kapısını aralaması konusunda neler yapılabileceğini görmemiz lazım. Büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi barışlar da çıkabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan buradan tarihi barışın çıkabileceğine inanmakta ve buna yönelik çalışmalar yürütmekte. 1967 sınırına dayalı iki devletli, Kudüs'un başkent olduğu bir Filistin devletinin kurulması konusunda artık dünyanın adım atma zamanı gelmiştir. Filistin devletinin kurulması ertelendikçe barış gelmeyecektir, son olaylar da bunun kanıtı olmuştur. Bu noktada atılması gereken adımların kararlaştırılması için belli toplantıların zirvelerin yapılma kararı alınmış bulunuyor. Yarın da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantısı olacak.

"ESKİ YÖNTEMLERLE KALICI ÇÖZÜM OLMAZ" Türkiye olarak ikili ve çoklu görüşmelerde gerçekleri ifade etmekten çekinmiyoruz. Bunlardan birisi uygulanan çözüm ve yöntemlerin etkisizliği ve yanlışlığı. Bununla ilgili detaylı görüşmeleri muhattaplarımızla yapmaktayız, belirli görüşmeler çerçevesinde hareket ediyoruz. Eski yöntemlerle kalıcı çözümün çıkmayacağı aşikardır. Değerli mevkidaşımla toplantı sırasında bölgesel konuları da konuşma imkanımız oldu. Özellikle Suriye meselesini konuştuk. Biliyorsunuz Lübnan'da 2 milyona yakın Suriyeli mülteci yaşamakta. Türkiye'de de 3.5 milyona yakın mülteci var. Bu konuda da görüş alışverişinde bulunduk. Kendileriyle TİKA tarafından onarımı yapılan hizmet binasının açılışını yaptık. Eski TİKA çalışanı olarak TİKA'nın çalışmalarından gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Ben tekrar bu binanın hayırelı hizmetlere vesile olmasını diliyorum ve kendilerine bir kez daha misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Konuşmamda da ifade ettiğim gibi biz çözüm konusunda oldukça ciddiyiz, netleşmiş fikirlerimiz var. Bunların başında şu ana kadar Filistin devletine giden yolda çözüm olmadığının tespiti var ve buna yönelik adımların atılması var. Uzun yıllardır medya gücünün oluşturduğu etkiyle dünyanın geri kalanına yalan söylediklerini ve bu yalanı da kurumsallaştırdıklarını görmekteyiz. Artık buna son vermenin zamanı geldi.

"BUNUN ADI HIRSIZLIKTIR" Başta bu tanımlamaların değişmesi lazım. Birinin toprağını işgal ediyorsunuz, evini alıyorsunuz, sonra oraya insan yerleştiriyorsunuz. Buna da yerleşimci diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır. Bunun artık böyle ifade edilmesi gerekiyor. "KUTSALLARLA OYNANMAZ" Buna benzer yalanların artık kabul görmediği son olaylarda da ortaya çıktı. Bunlar ne İsrail'e ne Filistin'e barış getirmiyor. Bunların artık son bulması lazım. Yapılan haksızlıkların bir kılıfa sokulmasından vazgeçilmesi lazım. Mescid-i Aksa ile ilgili hassasiyetlere uluslararası toplumun dikkat etmesi lazım. Yıllardır uyarıyoruz. Yaptığımız uyarılara lütfen kulak verin. Kutsallarla oynanmaz, kutsallarla daha büyük sorunlara yol açacak girişimlerde bulunamaz. Bunu uluslarası toplum biliyor. Uluslararası topluma çağrımız, bildiğiniz gerçekle uyumlu bir politik davranış gerçekleştirmeniz. Biz bunun ne olduğunu biliyoruz siz de biliyorsunuz.

"YABANCILARIN, SİVİLLERİN VE ÇOCUKLARIN BIRAKILMASI KONUSUNDA ÇABAMIZ DEVAM EDİYOR" Geçtiğimiz günlerde Lübnan'da İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Isam Abdullah'ın ailesine baş sağlığı diliyorum. Konuşmamda ifade ettiğim gibi Türkiye olarak başvurular neticesinde her türlü insani rolü oynamamız konusunda Cumhurbaşkanımızın talebi var. Şu ana kadar çeşitli ülkelerden vatandaşlarının salıverilmesi konusunda talepler aldık. Bunun neticesinde özellikle Hamas siyasi kanadıyla görüşmeye başladık. Özellikle yabancıların, sivillerin ve çocukların bırakılması konusunda çabalarımız devam etmekte. Kalıcı barışın sağlanması konusunda da çalışmalarımız devam edecek. * Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve Associated Press'ten servis edilmiştir.