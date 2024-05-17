Diyanet İşleri Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında başkanlıkta alınan kararları duyurdu.

Kamuoyunda tartışmalara neden olan Başkan Ali Erbaş'ın kullandığı Audi A8 makam aracının da bu kapsamda iade edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Başkanlığımız hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 araç iade edilmiştir. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır. Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır. Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır. Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir. Bu bağlamda tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir."