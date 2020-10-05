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Haberlerİş-YaşamSon dakika! TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
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Son dakika haberi Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 0.97, yıllık yüzde 11.75 arttı. Beklenti ise aylık yüzde 1.3, yıllık 12.1 olmuştu. Beklentilerin altında kalan enflasyon rakamlarında giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 0.03 geriledi. Eylül ayında en yüksek artış yüzde 3.02 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'nin yüzde 11.32 olarak gerçekleştiği enflasyon rakamlarında Yıllık en düşük artış yüzde 0,68 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşirken en yüksek artış yüzde 25.17 ile çeşitli mal ve hizmetler kaleminde oldu

Son dakika! TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
HABERTURK.COM

TÜİK, eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,47 artış gerçekleşti. Beklenti ise aylık yüzde 1.3, yıllık 12.1 şeklindeydi.

Yıllık en düşük artış yüzde 0,68 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,74 ile haberleşme, yüzde 6,91 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,55 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 25,17 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 15,09 ile sağlık ve yüzde 14,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Eylül ayında azalış gösteren diğer ana grup ise yüzde 0,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3,02 ile ev eşyası, yüzde 1,84 ile ulaştırma ve yüzde 0,93 ile konut oldu.

Eylül 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 62 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 314 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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