Eren Bülbül’ün anısına "Eren Operasyonları" başlatıldı 0:00 / 0:00

Eren-1 Tendürek Opeasyonu'nda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve korucu timlerinden oluşan 1071 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. EREN OPERASYONLARI'na,

Tendürek‘ten başladık" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, ""iyi ki varsın Eren...", "iyi ki varsın Halil İbrahim Yıldırım..." 2020'de, 15 Temmuz'un en genç Şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın anısına başlatılan Yıldırım Operasyonları tamamlandı. 2021'de, Şehit Eren Bülbül’ün anısına Eren Operasyonları başlatıldı" denildi.

— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) January 12, 2021

YILDIRIM OPERASYONLARI TAMAMLANDI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 2020 yılında yürütülen "Yıldırım Operasyonları" tamamlandı. Operasyonlar kapsamında 20 büyük, 89 orta ve 11 bin 624 küçük olmak üzere 11 bin 733 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 153 terörist etkisiz hale getirildi, 90 işbirlikçi yakalandı, 2 ton 478 kg patlayıcı, 707 mağara ve sığınak imha edildi.

Operasyonlardad 399 el bombası, 215 EYP, 278 silah, 38 milyon kök kenevir ve 17,7 ton esrar yakalandı.