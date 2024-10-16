Esra Erol'u tehdit eden şüpheli tutuklandı!
Video çekip sosyal medyada program sunucusu Esra Erol'a ölüm tehditleri yağdıran ve yakalanan Hasan D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında şüpheli Hasan D.'nin adli sicil kaydında mahkumiyetlerinin bulunduğu belirtildi
Televizyon programcısı ve sunucusu Esra Erol'a yönelik, sosyal medyada tehdit içerikli video paylaşan Hasan D. yakalanarak gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
TEHDİT VİDEOSU YAYINLAMIŞTI
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yaptığı açıklamada televizyon programcısı ve sunucusu Esra Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan Hasan D. isimli kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınan Hasan D. bugün İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkartıldı.
KAÇMA ŞÜPHESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Hakim tarafından verilen kararda, şüpheli Hasan D.'nin Esra Erol'u tehdit ettiğine dair görüntü çözümleme tutanağının içeriğine dikkat çekilirken şüphelinin şüpheli hakkında geçmişte 7 kez yakalama emri düzenlenmiş olması nedeniyle kaçma şüphesinin bulunduğu hatırlatıldı.