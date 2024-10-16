Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Esra Erol'u tehdit eden şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Esra Erol'u tehdit eden şüpheli tutuklandı!

        Video çekip sosyal medyada program sunucusu Esra Erol'a ölüm tehditleri yağdıran ve yakalanan Hasan D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında şüpheli Hasan D.'nin adli sicil kaydında mahkumiyetlerinin bulunduğu belirtildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.10.2024 - 10:49 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esra Erol'u tehdit eden şüpheli tutuklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Televizyon programcısı ve sunucusu Esra Erol'a yönelik, sosyal medyada tehdit içerikli video paylaşan Hasan D. yakalanarak gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

        TEHDİT VİDEOSU YAYINLAMIŞTI

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yaptığı açıklamada televizyon programcısı ve sunucusu Esra Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan Hasan D. isimli kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınan Hasan D. bugün İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkartıldı.

        KAÇMA ŞÜPHESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

        Hakim tarafından verilen kararda, şüpheli Hasan D.'nin Esra Erol'u tehdit ettiğine dair görüntü çözümleme tutanağının içeriğine dikkat çekilirken şüphelinin şüpheli hakkında geçmişte 7 kez yakalama emri düzenlenmiş olması nedeniyle kaçma şüphesinin bulunduğu hatırlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #esra erol
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!