EURO 2024'ün en güzel golü

UEFA'nın internet sitesine yapılan oylamaya katılanlar, Mert Müldür'ün vole vuruşla attığı golü "en iyi gol" olarak belirledi.

Milli futbolcu Arda Güler'in aynı maçta attığı gol ise en iyi 3. gol oldu.

İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ın Fransa'ya yarı finalde attığı gol ise kinci sırada yer aldı.