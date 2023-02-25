Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Eylem hazırlığındaki bir terörist yakalandı
ABONE OL

Son dakika haberi Eylem hazırlığındaki bir terörist yakalandı

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda Konya'da PKK/KCK terör örgüt mensubu 1 kadın terörist eylem hazırlığı içerisindeyken yakalandı.

Son dakika: Eylem hazırlığındaki bir terörist yakalandı
HABERTURK.COM

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda Konya'da PKK/KCK terör örgüt mensubu 1 kadın terörist eylem hazırlığı içerisindeyken yakalandı.

Hakkında PKK/KCK terör örgütü içerisinde İran'da sözde Özel Kuvvet olarak faaliyet gösterdiği ve 2022 yılı içerisinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği şeklinde bilgiler bulunan "XWEZA LİLAW" kod adlı Gülda Bebek isimli örgüt mensubunun Konya'nın Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve örgüt üst yönetiminden eylem için talimat beklediği tespit edildi.

23 Şubat günü akşam saatlerinde yapılan operasyonla yakalanması sağlanan örgüt mensubunun saklandığı adreste yapılan aramada;

- (1) adet 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait (2) adet şarjör,

- (31) adet şarjöre basılı vaziyette fişek,

Bomba yapımında kullanıldığı bilinen,

- (1) adet lehim makinası,

- (1) adet amper metre,

- (1) adet mini elektrik motoru ve motora bağlı elektrik devreleri,

- (3) adet küçük tüp başlığı,

- (2) adet küçük ampul,

- Muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirildi.

TAKSİM SALDIRISINA BENZER HAZIRLIK

Bombalı eylem gerçekleştirmek üzere son hazırlıklarını yaptığı anlaşılan örgüt mensubu yakalanmasaydı geçtiğimiz aylarda İstanbul Taksim'de yaşanan eyleme benzer bir eylem gerçekleştirecekti.

Yakalanan PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı 3 kişi de gözaltına alındı. Şahısların işlemlerine TEM Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İstanbul Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakülteleri binaları çatlaklar içinde
GÜNDEM Korkutan görüntüler! Çatlaklar arasında tıp eğitimi
KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK? İstanbul'da ne zaman kar yağacak, deprem bölgesinde hava nasıl? MGM güncel hava durumu
GÜNDEM Kar ne zaman yağacak? İşte güncel hava durumu
DEV OBRUK! Son dakika: Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu
GÜNDEM Korkutan obruk! 37 metre çapında, 12 metre ...
Enkazdan yaralı çıktı! 3 yaşındaydı... Neredesin Batu? - Son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Enkazdan yaralı çıktı! 3 yaşındaydı... Neredesin ...
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 25 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
GÜNDEM Artçı depremler peş peşe!
Diri fay hattı haritası ile Konya'da hangi ilçeler risk altında? Konya'da deprem olur mu, Konya'da fay hattı var mı? İşte Konya deprem riski sorgulama
GÜNDEM Konya diri fay haritası ile riskli ilçeler!
Son dakika haberleri: Mimar Sinan 449 yıl önce inşa etti! Kahramanmaraş Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde depremzedelere ev oldu
GÜNDEM Mimar Sinan 449 yıl önce inşa etti! Depremzedeye yuva ...
DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DURUM | 25 Şubat 2023 Depremde kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina hasar aldı? Güncel can kaybı ve yaralı sayısı
GÜNDEM Bilanço ağırlaşıyor! İşte deprem felaketinde son ...
HAVA DURUMU: Yağmur geliyor!| Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? 3 bölgede sağanak! - Hava durumu son dakika
GÜNDEM Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? 3 bölgede ...
Eskişehir'de maganda dehşeti: 1'i ağır 2 yaralı
GÜNDEM Eskişehir'de maganda dehşeti: 1'i ağır 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.