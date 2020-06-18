İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, "LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak."
20 Haziran Cumartesi günü LGS nedeniyle 81 ilde 09.00-15.00 arası sokağa çıkılmayacak. 27 Haziran Cumartesi günü YKS nedeniyle 81 ilde 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30 - 18.30 arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak.
Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını kısıtlamaya tabi olmayacak.
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