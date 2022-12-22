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Son dakika haberi HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düştü

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü

Son dakika: HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düştü
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düştü
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HABERTURK.COM / AA

TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Genel Kurula, HDP'li Güzel'in 2022'de Genel Kurulun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasa'nın 84. ve İçtüzüğün 138. maddeleri uyarınca gerekli değerlendirme için Başkanlık Divanı'nın kararı ve TBMM Başkanlığı tezkeresi ile Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon raporunun oylamasının yapılacağını duyurdu.

Ardından açık oylamanın şekli; elektronik oylama cihazıyla yapılması yönünde Genel Kurulun onayına sunularak, kabul edildi.

Semra Güzel'in milletvekilliği, TBMM İçtüzüğü gereği üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oyla düşürüldü.

Genel Kuruldaki oylamaya 372 milletvekili katıldı. Oylamada 330 kabul, 42 ret oyu verildi.

Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Bilgiç, Güzel'in milletvekilliğinin düşürüldüğünü açıkladı.

Bu arada oylama sırasında HDP milletvekilleri, "Semra Güzel halkın iradesidir" yazılı dövizler ve Güzel'in TBMM Genel Kurulu kürsüsündeki fotoğraflarını göstererek, çeşitli sloganlar attı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in oylama sonucunu açıklaması sırasında ise HDP milletvekilleri sıralara vurarak karara tepki gösterdi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik savunmasını 10-15 AK Parti'li milletvekili dinlerken, oylamaya çok sayıda milletvekilinin katıldığını söyledi. Oluç, "Siyasi karar aldınız. Kesinlikle size söylenen doğrultuda siyasi karar verdiniz, asla vicdanınızla karar vermediniz." iddiasında bulundu.

HDP'li Oluç, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik kararı protesto etmek için bugünkü Genel Kurul çalışmalarına katılmayacaklarını bildirdi.

Bunun üzerine HDP milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nu sloganlar atarak terk etti.

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