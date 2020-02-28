AA

İdlib'deİdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nınSaygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı.

Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı

AA'nın haberine göre, şehidin Türkoğlu ilçesindeki babaevinebabaevine gelen Kaymakam Gürbüz SaltaşSaltaş, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, şehadet haberini anne Ayşe ve baba Hüseyin Saygılı'yaSaygılı'ya verdi.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti. Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı'nınSaygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.

MERSİN'E DE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

DHA'nınDHA'nın haberine göre de, şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi de, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Uzman Çavuş İbrahim Tüzel

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in AlibeyliAlibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevibabaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'deErdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.

Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay

ANTALYA'YA DA ACI HABER ULAŞTI

Suriye'nin İdlibİdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

AFYONKARAHİSAR'DA DA ŞEHİT ACISI

Şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi de Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de burada aldıkları öğrenildi.

KAYSERİ DE ŞEHİDİNE AĞLIYOR

Şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) acı haberi de memleketi Kayseri'deki ailesine verildi.

Taşöz'ün, Kayseri'nin Develi ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde oturan ailesine acı haberi ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin babası Hüseyin ve annesi Pembe Taşöz, büyük üzüntü yaşadı. 3 çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan çifti, askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin oturduğu apartmana Türk bayrağı asılırken, yakınları başsağlığında bulunmak üzere eve akın etti. Belediye tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.