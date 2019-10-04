Habertürk kamuoyunun merakla beklediği infaz düzenlemesinin detaylarına ulaştı. AK Parti'nin üzerine çalıştığı düzenlemeye göre cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. Cinsel, uyuşturucu, örgütlü, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler hariç cezaların infazı 2/3 yerine 1/2 olarak uygulanacak. Cezaevinde kalınacak sürenin 5'te 1'i denetimli serbestlik kapsamında geçirebilecek. doğum yapan bir kadın, doğumun üzerinden 1 yıl geçmeden cezaevine konulamayacak. 70 yaşın üzerindekiler 3 yıl ve altındaki cezalarını 75 yaşın üzerindekiler ise 5 yıl ve altında kalan cezalarını konutlarında çekebilecekler.

CEZASIZLIK ALGISI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

AK Parti'nin üzerine çalıştığı düzenlemeye göre, kamuoyunda rahatsızlık yaratan ve cezasızlık algısı doğuran konularda önemli bir adım atılıyor. Erteleme, paraya çevirme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi karar verilmeksizin 1 dahi hapis cezası alanların belirli bir süre cezaevine konulması öngörülüyor. Mevcut sistemde 18 ayın altında ceza alan biri cezaevine hiç girmiyordu.

İNFAZ 1/2 OLUYOR

Yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yerin 1/2'si cezaevinde geçirilecek. Bu sürenin de 1/5'i denetimli serbestlikte geçirilebilecek. Denetim süresi her koşulda 3 yılın üzerinde olamayacak.

5 SUÇ KAPSAM DIŞI

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler yarı yarıya infaz kapsamı dışında olacak.

İNFAZ YAKMAYA SINIR

Koşullu salıverme süresinde yeniden suç işleyen birisinin, koşullu salıverilmesi de yanıyordu. Yani bu kişiler, yeni suçlarından aldıkları cezanın yanı sıra yeni suçu işledikleri tarihten bihakkın tahliye tarihine kadar olan süreyi aynen cezaevlerinde geçiriyorlardı. Kamuoyunda "infaz yakma" olarak biline bu usul hakkında da önemli bir atılıyor. yeni düzenlemeye göre, koşullu salıverme süresinde işlenen yeni suç için kanunda öngörülen cezanın bir katı oranında süre için infazın yanmasına karar verilecek.

ALTERNATİF İNFAZ USULLERİNE AYAR

Düzenleme ile alternatif infaz usulleri de güçlendiriliyor. Geceleyin infaz, hafta sonu infaz gibi usullere işlerlik kazandırılacak. Mevcut sistemde 6 aya kadar hapse mahkum edilenlerin cezalarını hafta sonu ya da geceleri çekmelerine imkân tanınıyordu. Ancak 1 yıllık denetim süresi nedeniyle 6 ay ceza alanlar hiç cezaevine girmediği için bu sistem de işlemiyordu. Yeni sistem ile 6 aylık süre 1 yıl 6 aya çıkarılıyor. Bu sürenin altında ceza alanlar talepleri halinde cezalarının infazını hafta sonu ya da geceleri cezaevine girerek çekebilecek.

KADIN VE YAŞLILARA EVDE İNFAZ

Düzenleme ile konutta infazın kapsamı da genişliyor. mevcut sistem kadınların 6 ayın altında kalan cezalarının evde infazına imkan tanıyordu. Bu süre 2 yıla çıkarılıyor. 2 yılın altında ceza alan bir kadın hükümlünün cezasının infazı evinde elektronik takip sistemi ile yapılabilecek. Yine eski sistemde 70 yaş üzerindekilerin 1 yılın altında kalan cezalarının evde infazına imam tanınıyordu. Bu süre şimdi 3 yıla çıkarılıyor. 75 yaş ve üzerindekiler için ise 3 yıl olan süre ise 5 yıla çıkarılıyor.

DOĞUM YAPAN KADINLARA 1 YIL

Düzenleme ile kamuoyunda çok tartışılan bir konuda daha adım atılıyor. Mevcut sistemde doğum yapan kadınlar, doğumun üzerinden 6 ay geçmeden cezalarını çekmek üzere cezaevine alınmıyordu. yeni düzenleme ile bu süre 1 yıla çıkarılıyor. Yani bir kadın doğum yaptıktan 1 yıl sonra cezaevine girecek.

CEZAEVİ DIŞI EYLEMLERE DE DİSİPLİN CEZASI

Düzenleme ile hükümlülerin cezaevi dışında hastane, adliye gibi yerlerde işledikleri fiiller için de disiplin cezası verilebilecek. Bu disiplin cezaları iyi hal durumlarında etki edecek.

ÇOCUKLARA PSİKOLOG DENETİMİ

Hakkında adli kontrol kararı verilen çocuk hükümlüler için de önemli bir düzenleme geliyor. Denetimli serbestlik kapsamında takibi yapılan bu çocuklar için psikolog görevlendirilecek. Psikologlar çocuklarla belirli periyotlarda görüşmeler yapacak.

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