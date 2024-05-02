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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduruldu - Son Dakika Haberleri - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu

        Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerinin bütünüyle durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında "İsrail hükümeti, Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacak" ifadesi kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 23:14 Güncelleme: 02.05.2024 - 23:34
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        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
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        Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticaretin tamamen durdurulduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur." dendi.

        Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "DİPLOMASİNİN TÜM ARAÇLARI KULLANILMIŞTIR"

        Bilindiği gibi, İsrail’in Filistin’e yönelik uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı saldırıları neticesinde bugüne kadar 15 bini çocuk, 35 binden fazla Filistinli sivil hayatını kaybetmiş, yaklaşık 78 bin Filistin vatandaşı ise yaralanmıştır.

        Türkiye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için en üst düzeyde girişimlerde bulunmuş, diplomasinin tüm araçlarını kullanmıştır.

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        "9 NİSAN 2024 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE"

        Ülkemiz ilk günden bu yana Gazze halkının yardımına koşmuş, başta gıda, sağlık ve tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere gemiler ve uçaklarla on binlerce ton insani yardımı bölgeye ulaştırmış, binlerce hastayı tahliye ederek bu zor günlerinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur.

        Bununla birlikte, İsrail’in sebep olduğu katliam, insani felaket ve fiziki yıkım devam etmiş, İsrail Hükümeti uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bırakmış ve insani yardımları engellemiştir. Türkiye bunun üzerine 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail’e ihracatını kısıtlamıştır.

        "TÜM ÜRÜNLERİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE DURDURULMUŞTUR"

        Alınan bu kararda, İsrail Gazze’de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağı vurgulanmıştır. Buna rağmen, İsrail Hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin’deki insani trajedinin kötüleştiği müşahede edilmektedir.

        Bu itibarla, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur.

        İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır.

        "FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE DESTEK DEVAM EDECEKTİR"

        Öte yandan, işgal altında yaşamak zorunda kalan Filistinli kardeşlerimizin bu kısıtlamalardan etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığımız ile Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı arasında gerekli çalışmalar koordine edilmektedir.

        Türkiye Cumhuriyeti devleti bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını desteklemeye devam edecektir.

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