Son dakika haberi İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam

İsrail devlet televizyonu KAN yaptığı yayında, İsrail'in İran'a kontrol edebilmesine imkan verecek, karşılık veremeyeceği ve bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklemeyeceği, cevap veremeyeceği sınırlı bir saldırı planladığını duyurdu.

İran ile gerginliğini tırmandırılmasıyla Gazze'nin ikincil duruma düşmesinin istenmediğine dikkat çekilen yayında, İsrailli yetkililerin İran'ın ilk kez kendi topraklarından doğrudan bir saldırı gerçekleştirildiği için kırmızı çizginin aşıldığını ve buna karşılık vermenin zorunlu olduğu görüşünü taşıdığı belirtildi.

İsrail Hava Kuvvetlerinin İran'a yönelik olası bir saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladığına işaret edilen yayında, saldırının ne şekilde olacağına dair bilgi verilmezken, İran'da suikast operasyonları ya da geniş çaplı bir elektronik saldırının da uzak görülmediği ifade edildi. REKLAM Yayında bilgisine başvurulan bir İsrailli yetkili, ülkesinin İran'a yönelik planlanan bir saldırı öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirimde bulunmak konusunda Washington'a söz verdiğinin altını çizdi. İsrail, İran'a ne yanıt verecek? Haberi Görüntüle İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI HALEVİ, İRAN SALDIRISINA YANIT VERİLECEĞİNİ SÖYLEDİ İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, İran saldırısına yanıt verileceğini söyledi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın İsrail'e hava saldırısına karşılık vereceklerini belirtti. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halevi, İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği saldırıda "hafif" hasar oluştuğu söylenen İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü ziyaret etti. Halevi, burada yaptığı açıklamada, İran'ın "İsrail'in stratejik yeteneklerine zarar vermek istediğini" ama bu saldırıya hazırlıklı olduklarını dile getirdi. İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, "İleriye bakıyoruz, adımlarımızı düşünüyoruz ve bu kadar çok füzenin, seyir füzesinin ve İHA'nın (insansız hava aracı) İsrail topraklarına fırlatılması bir yanıtla karşılık bulacaktır." ifadesini kullandı.

REKLAM Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de düzenlediği basın toplantısında İran saldırısında birisi pist yakınına, ikisi açık alana ve biri de bir binanın yakını olmak üzere 4 füzenin Nevatim Hava Üssü'ne isabet ettiğini belirtti. Hasarın "küçük" olduğunu ifade eden Hagari, Nevatim Hava Üssü'nün her zamanki gibi faaliyet gösterdiğini kaydetti. İsrail televizyonu: Savaş Kabinesi, İran saldırısına karşılık verme kararı aldı İsrail’deki Kanal 12 Televizyonu, kaynak göstermediği haberinde, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı verilecek yanıt konusunda karar verdiğini öne sürdü.

Haberde, Savaş Kabinesi'nin İran’ın saldırısına karşı “açık ve etkili” bir şekilde karşılık verme kararı aldığı belirtilirken, İsrail’in tepkisinin, İran’ın gerçekleştirdiği “büyüklükteki bir saldırının tepkisiz kalmayacağı” mesajını vermeyi amaçladığı ifade edildi. İran üçüncü derecede alarma geçti iddiası ABD MEDYASINA GÖRE İSRAİL, İRAN'A KARŞI SALDIRI DÜZENLEMEYE HAZIRLANIYOR Amerikan CNN kanalına açıklama yapan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail'in İran'a karşı saldırı düzenleme konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiğini aktardı. REKLAM İRAN: İSRAİL'İN MUHTEMEL SALDIRISINA 'DAHA GÜÇLÜ' VE 'DAHA KAPSAMLI' YANIT VERİRİZ İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da İsrail'in muhtemel saldırısına "süratli", "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" yanıt vereceklerini söyledi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Abdullahiyan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefonda bölgedeki durumu görüştü. İran'ın İsrail'e saldırısının "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini mevkidaşına aktaran Abdullahiyan, bölgedeki krizlerin temelinde İsrail'in yıkıcı politikalarının olduğunu belirtti. İsrail'in Gazze'de on binlerce sivili öldürdüğü saldırıya İngiltere'nin verdiği desteği eleştiren Abdullahiyan, "Son altı ayda mazlum Gazze halkının üzerine yüz binlerce ton bomba atılırken İngiltere'nin, İran'ın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesine göre meşru müdafaa çerçevesinde İsrail rejiminin diplomatik mekanlara barbarca saldırısına verdiği tepkiden endişe duyması şaşırtıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, Tel Aviv'in İran topraklarına muhtemel saldırısına ilişkin ise, "İran, bölgede gerilimin tırmanmasını istemiyor ancak İsrail rejimi macera ararsa bir sonraki tepkimiz süratli, daha güçlü ve daha kapsamlı olacaktır." ifadelerini kullandı. REKLAM Amerikan hava yolu şirketi United Airlines, Tel Aviv uçuşlarını geçici olarak askıya aldı ABD hava yolu şirketlerinden United Airlines firması ise İsrail'in başkenti Tel Aviv'e bugünkü uçuşlarını "bölgedeki güvenlik durumu" dolayısıyla askıya aldığını açıkladı. "İSRAİL'İN SALDIRISINA SANİYELER İÇİNDE YANIT VERİRİZ" İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini söyledi.

Devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Bakıri, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırarak "stratejik hata" yaptığını ifade etti. İran'ın bu sayede meşru müdafaa çerçevesinde askeri ve savunma kapasitesini ortaya koyduğunu söyleyen Bakıri, "Siyonist rejimin, başka bir hata yapması durumunda 12 gününün kalmayacağını ve cevabın günler veya saatler değil saniyeler içinde verileceğini bilmesi gerekiyor." dedi. İran'ın her türlü ihtimale hazır olduğunu belirten Bakıri, "Siyonistler ikinci hatayı yapmamalı çünkü İran'ın tepkisi daha sert, daha güçlü ve daha hızlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti. İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.