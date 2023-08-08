Son dakika haberi İstanbul'da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Buna göre; tam bilet 15 TL'ye, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye yükseldi. Zam oranına tepki gösteren Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu toplantıyı terk etti. Aksu, "Ayara gitmeyeceğiz, kabul etmiyoruz. Esnafımız, kontak kapatmak zorunda kalacak" dedi
İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşım zammı gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri; toplu ulaşım zammı, taksi indi bindi parası ve okul servis ücretleri oldu.
YENİ TARİFE
Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.
Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.
Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.
OKUL SERVİS ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI
Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.
Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.
Geçtiğimiz haftaki UKOME toplantısında uzlaşı sağlanamadığı için zam kararı çıkmamıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 57 zam önermiş, İstanbul Taksiciler Odası yüzde 100 zam istemiş, UKOME’deki bakanlık temsilcileri ise yüzde 40 demiş ve uzlaşı çıkmamıştı.
TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI TOPLANTIYI TERK ETTİ
UKOME toplantısından çıkan zam oranını beğenmeyerek salonu terk eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Servis, dolmuş, taksi dolmuş, taksici esnafı olarak bu tarifeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün esnaf grubu kontak kapatmak zorunda kalacak" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantı öncesi sosyal tesis çevresinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Taksilere yapılan zam oranını beğenmeyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu salonu terk etti.
Daha önce yüzde 100 oranında zam beklediklerini açıklayan Aksu, "Büyükşehir belediyesinin bugün burada esnafı hiçe sayarak verdiği zam oranını kesinlikle kabul etmiyoruz. Esnafımız zor durumda, bu iş sürdürülebilirlikten çıktı. Gerçekten, yakıt fiyatından bir oran bile teklif edilmedi, esnafla dalga geçiliyor. Burada bütün kurumlar anlaşmış. Öyle anlaşarak gelmişler, esnaf hiçe sayılmış. Kesinlikle bu tarifeyi uygulamayacağız, kabul etmiyoruz. Vatandaşımız 'çok ucuz tarifeyle çalışıyorsunuz.' diyerek bize zam yapılmasını ısrarla söylediği halde maalesef bu UKOME kurumu bizimle dalga geçiyor. Kesinlikle bu oranları uygulamıyoruz. Ayara gitmeyeceğiz, kabul etmiyoruz. Esnafımız, kontak kapatmak zorunda kalacak. Bilginize sunuyoruz. Servis, dolmuş, taksi dolmuş, taksici esnafı olarak bu tarifeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün esnaf grubu kontakt kapatmak zorunda kalacak" dedi.