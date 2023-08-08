Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem İstanbul İETT ZAMMI SON DAKİKA: İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi! İşte güncel İETT fiyatları

        Son dakika haberi İstanbul'da toplu ulaşıma zam

        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Buna göre; tam bilet 15 TL'ye, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye yükseldi. Zam oranına tepki gösteren Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu toplantıyı terk etti. Aksu, "Ayara gitmeyeceğiz, kabul etmiyoruz. Esnafımız, kontak kapatmak zorunda kalacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

        2023 İETT ücretleri ne kadar?
        2023 İETT ücretleri ne kadar?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşım zammı gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri; toplu ulaşım zammı, taksi indi bindi parası ve okul servis ücretleri oldu.

        YENİ TARİFE

        Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

        REKLAM

        Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.

        Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.

        OKUL SERVİS ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

        Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.

        Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

        Geçtiğimiz haftaki UKOME toplantısında uzlaşı sağlanamadığı için zam kararı çıkmamıştı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 57 zam önermiş, İstanbul Taksiciler Odası yüzde 100 zam istemiş, UKOME’deki bakanlık temsilcileri ise yüzde 40 demiş ve uzlaşı çıkmamıştı.

        TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI TOPLANTIYI TERK ETTİ

        UKOME toplantısından çıkan zam oranını beğenmeyerek salonu terk eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Servis, dolmuş, taksi dolmuş, taksici esnafı olarak bu tarifeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün esnaf grubu kontak kapatmak zorunda kalacak" dedi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantı öncesi sosyal tesis çevresinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Taksilere yapılan zam oranını beğenmeyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu salonu terk etti.

        Daha önce yüzde 100 oranında zam beklediklerini açıklayan Aksu, "Büyükşehir belediyesinin bugün burada esnafı hiçe sayarak verdiği zam oranını kesinlikle kabul etmiyoruz. Esnafımız zor durumda, bu iş sürdürülebilirlikten çıktı. Gerçekten, yakıt fiyatından bir oran bile teklif edilmedi, esnafla dalga geçiliyor. Burada bütün kurumlar anlaşmış. Öyle anlaşarak gelmişler, esnaf hiçe sayılmış. Kesinlikle bu tarifeyi uygulamayacağız, kabul etmiyoruz. Vatandaşımız 'çok ucuz tarifeyle çalışıyorsunuz.' diyerek bize zam yapılmasını ısrarla söylediği halde maalesef bu UKOME kurumu bizimle dalga geçiyor. Kesinlikle bu oranları uygulamıyoruz. Ayara gitmeyeceğiz, kabul etmiyoruz. Esnafımız, kontak kapatmak zorunda kalacak. Bilginize sunuyoruz. Servis, dolmuş, taksi dolmuş, taksici esnafı olarak bu tarifeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün esnaf grubu kontakt kapatmak zorunda kalacak" dedi.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Sokakta cinsel saldırıya 'Takdir indirimi!'
        Sokakta cinsel saldırıya 'Takdir indirimi!'
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Karısı ve üvey oğlunu öldürmüştü! Cezaevinden haber var!
        Karısı ve üvey oğlunu öldürmüştü! Cezaevinden haber var!
        Yalnızca 10 civarında körfez muturu kaldı
        Yalnızca 10 civarında körfez muturu kaldı
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        5 soruda bedelli askerlik...
        5 soruda bedelli askerlik...
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti