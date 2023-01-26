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Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa etti! - Güncel haberler
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Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "Ülkemizin ve milletimizin umudu olan 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, 6'lı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" açıklamasında bulundu

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa etti! - Güncel haberler
Habertürk Ankara

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Paçacı açıklamasında şunları kaydetti: "Aziz Milletimizin bilgisine. Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, Aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

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