Neden bir haftada 7 gün var? Matematiksel bir hesaplamadan dolayı değil!

Habertürk Ankara

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Paçacı açıklamasında şunları kaydetti: "Aziz Milletimizin bilgisine. Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, Aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."