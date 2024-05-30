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        Haberler Gündem Yargı İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma - Son dakika haberi

        Son dakika haberi İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma

        Bakan Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunca, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüleri ve iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını, komisyon başkanlığı yetkisinin de sonlandırıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 12:38 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:38
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        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüleri ve iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını, komisyon başkanlığı yetkisinin de sonlandırıldığını bildirdi.

        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve Cumhuriyet savcılarının yargı etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorunda olduğunu belirtti.

        Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır."

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