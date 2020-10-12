Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon dakika haberi! İzmir'de sahte içki operasyonu! Tam 5 ton ele geçirildi
ABONE OL

Son dakika... İzmir'de sahte içki operasyonu! Tam 5 ton ele geçirildi

Son dakika... İzmir'de, sahte alkol ile mücadele kapsamında, Çiğli ilçesinde bir depoya baskın düzenlendi. Depoda ve dağıtımda kullanıldığı ileri sürülen bir araçta yapılan aramada, sahte alkol yapımında kullanılan yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonla ilgili H.G. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi! İzmir'de sahte içki operasyonu! Tam 5 ton ele geçirildi

İzmir'de, sahte alkol ile mücadele kapsamında, Çiğli ilçesinde bir depoya baskın düzenlendi. Depoda ve dağıtımda kullanıldığı ileri sürülen bir araçta yapılan aramada, sahte alkol yapımında kullanılan yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonla ilgili H.G. isimli bir kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ile mücadele kapsamında, İzmir'de etil alkol dağıtımı yapan bir şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, H.G. isimli şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelinin Çiğli ilçesinde bir depoya geldiği saptandı. Bunun üzerine, operasyon başlatan ekipler, söz konusu depoya baskın düzenledi.

Depoda ve bir araçta yapılan aramada 5 litrelik bidonlar halinde 5 ton etil alkol ele geçirildi. Ayrıca, İzmir'de etil alkolün dağıtımında kilit isim olduğu öğrenilen H.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan H.G.'nin etil alkol bulunan araçla dağıtım yaptığı öğrenildi. Depoda ayrıca çok sayıda aroma, etiket ve bidon kapağı bulundu. Ele geçirilen yaklaşık 5 ton etil alkol ile diğer malzemelere el konulurken, olayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul etti
GÜNDEMAkar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul ...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika İstanbul hava durumu açıklaması
GÜNDEMİstanbullular dikkat, fırtına geliyor!
Afyon ve Balıkesir'de karantina uygulaması başlatıldı
GÜNDEMAfyon ve Balıkesir'de karantina!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Kilis Belediye Başkanı Bulut için başsağlığı mesajı
GÜNDEMCumhurbaşkanı'ndan başsağlığı mesajı
Son dakika: Denizde mahsur kalan sığınmacılar için seferberlik!
GÜNDEMDenizde mahsur kalan sığınmacılar için seferberlik!
Tam 70 milyon liralık ikramiye! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (12.10.2020)
GÜNDEMSayısal Loto'da heyecan dorukta
Son dakika: Fuhuş çetesinin kaçırdığı genç kadının ifadesi çıktı!
GÜNDEMFuhuş çetesinin kaçırdığı genç kadının ifadesi çıktı!
Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı
GÜNDEMKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu!
Zehir tacirlerine bir darbe daha! - haberler
GÜNDEMZehir tacirlerine bir darbe daha!
Adnan Oktar kimdir? Adnan Oktar'a 300 bin liralık saat sorusu
GÜNDEMOktar'a 300 bin liralık saat sorusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X