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Son dakika haberler... Çok sayıda kentte sahte içki alarmı!

Türkiye üst üste meydana gelen sahte içki ölümleriyle sarsıldı. İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla ve Kırıkkale'de, 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 33 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika SAHTE ALKOL ALARMI: Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor!
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki can almaya devam ediyor. Kırıkkale'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti, 1 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ise sürüyor.

İzmir'de 9 Ekim'den bu yana çeşitli hastanelere başvuran 34 kişi de sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelendiklerini ifade etti. İzmir'de yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye ulaştı. Diğer hastaların tedavisine devam ediliyor.

Mersin'de de hastaneye başvuran 13 kişiden 5'i vefat etti. Çeşitli hastanelerdeki 8 kişinin tedavileri sürüyor.

İstanbul'da da sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelenilen 4 kişiden 1'i öldü. Tedavisi süren 3 kişiden 2'sinin ise solunum cihazına bağlı olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişi ölürken, 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Muğla Bodrum'da da İbrahim Yanık (74),dün gece mide bulantısı, kusma şikayetleriyle Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı saatlerde benzer şikayetlerle Semran Başkurt (66) da Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Sahte alkolden zehirlendikleri belirlenen Yanık ve Başkurt, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamlarını yitirdi. Yanık ve Başkurt'un cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ölümle sonuçlanan zehirlenmelerle ilgili soruşturmalar sürüyor. Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Ö.U. çıkarıldığı hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından tutuklandı. 2 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

İzmir'de gözaltına alınanların sayısı 12'ye ulaştı. Bazı şüphelilerin, yakalanma olasılığına karşı metil alkol ambalajlarına "dezenfektan" etiketi yapıştırdıkları ileri sürüldü.

Mersin'de 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili de 3 zanlı tutuklandı. İstanbul'da da sahte içkiden zehirlenme olaylarına ilişkin metil alkol sattığı öne sürülen iş yeri çalışanı gözaltına alındı. İş yeri sahibinin yakalanması için çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

Aydın'da sahte içki sattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

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