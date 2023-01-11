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Haberler Gündem Yargı Son dakika: Canan Kaftancıoğlu Fahrettin Altun'a hakaret davasında beraat etti!
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Son dakika haberi Kaftancıoğlu beraat etti

Yargıtay tarafından CHP İl Başkanlığı düşürülen Canan Kaftancıoğlu'nun İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği gerekçesiyle "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada beraat kararı verildi.

Son dakika: Canan Kaftancıoğlu Fahrettin Altun'a hakaret davasında beraat etti!
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İHA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 'Suçun yasal unsurlarının oluşmadığı' gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Canan Kaftancıoğlu katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Şikayetçi avukatı, Canan Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Savcı daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyledi. Mahkeme, isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, Kaftancıoğlu'nun beraatine karar verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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