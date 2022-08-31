Kuşadası açıklarında deprem!

PROF. GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür, Kuşadası açıklarında meydana gelen deprem hakkında, "Sisam Adası güneyinde 4,8 ve 5,3 deprem oldu. Geçen günde burada olmuştu. Deprem buradaki graben yapıları ile İzmir-Balıkesir yanal atımlı fay zonunun etkileşim alanında. Bu depremler Helen ve ilişkin Strabo- Pliny fay zonundaki hareketlerle tetikleniyorlar" ifadelerini kullandı.

"2020 DEPREMİNİN TETİKLEDİĞİ BİR DEPREM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki depremlerle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, "30 Ekim 2020 de Sisam Adası kuzeyindeki Sisam fayının kırılmasıyla oluşan 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede önemli bir stres birikimi olmuştu. Gümüldür Özdere ve Kuşadası tarafındaki faylar tetiklenmişti. Bugün peş peşe olan 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler 30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir. Sisam Adası güneyinde ve Dilek Yarımadası'nın denizdeki devamında olan fay kırılıyor. Bu fayın en büyük deprem üretme potansiyeli 6.6 olarak biliniyor" dedi.