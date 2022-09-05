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Son dakika haberi Levent Göktaş hakkında flaş gelişme

Son dakika... Adalet Bakanlığı: Bulgaristan'da yakalanan Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş hakkında hazırlanan iade talepnamesi Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi

Levent Göktaş hakkında flaş gelişme
AA

Adalet Bakanlığı, Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkındaki iade talepnamesini, Bulgaristan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderdi.

Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın iadesine yönelik talepname hazırladı.

Adalet Bakanlığı, iade talepnamesi dosyasını Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına iletti.

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