Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş yakalandı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde gözaltına alındı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17'nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen ve çevresinden "komutan" olarak bilinen kilit şüpheli Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'da bir Türk restoranında yakalandı.

Hablemitoğlu suikastına ilişkin pek çok iddia ortaya atılırken, Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Hablemitoğlu'nun ölümünden 13 yıl sonra yeniden dava dosyasını açmıştı.

5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının, tutuklulukta azami sürenin 5 yıla inmesinin ve Ergenekon mahkemesinin gerekçeli kararını yazmamasına dair Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından 10 Mart 2014 tarihinde tahliye edildi. Hakkındaki kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi 21 Nisan 2016'da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı bozdu. 9 Haziran 2022'de Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasında aralarında Levent Göktaş'ın da bulunduğu 9 emekli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Fakat Göktaş adresinde bulunamadı.

7 Ocak 2009'da Ergenekon soruşturmasının 10. dalga operasyonunda gözaltına alındı ve birkaç gün sonra "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Suçlamaları reddetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 adet üstün cesaret ve feragat madalyasına sahip olan tek kişidir. 2004'te askerlikten emekli olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.

NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR?

Tarihçi ve yazar Necip Hablemitoğlu, Ankara Üniversitesi'nde doçent doktor olarak görev almaktaydı.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Necip Hablemitoğlu Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yapmıştı.

Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürütmüş, ve bu konularda çeşitli projelerde aktif rol almıştı.

Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 yılında evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.