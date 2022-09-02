Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş yakalandı!

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikasının firari sanıklarından emekli albay Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde gözaltına alındı.
Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.
KATİL ZANLISI TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ
Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla 27 Ocak'ta Türkiye'ye getirildi.
18 Aralık 2002 yılında evinin önünde suikasta uğrayan Doç. Necip Hablemitoğlu, FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlattığı "Köstebek" isimli kitabını yayınlamıştı.
Hablemitoğlu suikastına ilişkin pek çok iddia ortaya atılırken, Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Hablemitoğlu'nun ölümünden 13 yıl sonra yeniden dava dosyasını açmıştı.
KATİL ZANLISI 2019'DA UKRAYNA'DA YAKALANDI
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17'nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen ve çevresinden "komutan" olarak bilinen kilit şüpheli Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'da bir Türk restoranında yakalandı.
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı sırada TSK’dan ihraç edilen Nuri Gökhan Bozkır (45), Hablemitoğlu soruşturmasında HTS kayıtlarından tespit edilmişti.
Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün’ün yakalama kararı ve Interpol’ün kırmızı bülten çıkartması sonrası Ukrayna güvenlik güçlerinin özel operasyonuyla 10 Temmuz’da gözaltına alınmıştı.
LEVENT GÖKTAŞ KİMDİR?
8 Haziran 1959 yılında Tokat’ın Erbaa ilçesinde doğan Mustafa Levent Göktaş asker ve aynı zamanda avukattı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığı dönemde, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ve Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinde görev aldı.
Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma Birliği’nde alay komutanlığı görevinde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 adet üstün cesaret ve feragat madalyasına sahip olan tek kişidir. 2004'te askerlikten emekli olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.
7 Ocak 2009'da Ergenekon soruşturmasının 10. dalga operasyonunda gözaltına alındı ve birkaç gün sonra "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Suçlamaları reddetti.
5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının, tutuklulukta azami sürenin 5 yıla inmesinin ve Ergenekon mahkemesinin gerekçeli kararını yazmamasına dair Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından 10 Mart 2014 tarihinde tahliye edildi. Hakkındaki kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi 21 Nisan 2016'da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı bozdu. 9 Haziran 2022'de Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasında aralarında Levent Göktaş'ın da bulunduğu 9 emekli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Fakat Göktaş adresinde bulunamadı.
Levent Göktaş, Rusça, İngilizce, Arapça ve Kürtçe bilmektedir.
NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR?
Tarihçi ve yazar Necip Hablemitoğlu, Ankara Üniversitesi'nde doçent doktor olarak görev almaktaydı.
Evli ve iki kız çocuk babası olan Necip Hablemitoğlu Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yapmıştı.
Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürütmüş, ve bu konularda çeşitli projelerde aktif rol almıştı.
Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 yılında evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.
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