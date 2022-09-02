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Haberler Gündem Levent Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nerede yakalandı? Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Levent Göktaş nerede?
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Levent Göktaş kimdir? Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Levent Göktaş kaç yaşında, nereli?

Necip Hablemitoğlu suikastının zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı. Yaşanan gelişmenin ardından suikastın zanlılarından Levent Göktaş'la ilgili detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, zanlı Levent Göktaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Levent Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nerede yakalandı? Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Levent Göktaş nerede?

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş kimdir? Suikastın firari zanlılarından Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanmasının ardından kamuoyunda bu sorunun cevabıyla ilgili detayları haberimizde derledik. Merak edenler için Levent Göktaş'la ilgili merak edilip araştırılanlar...

LEVENT GÖKTAŞ KİMDİR?

Levent Göktaş 8 Haziran 1959'da Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğdu. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde albaylık rütbesine kadar yükselen Göktaş'ın, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanması sürecinde görev aldığı hakkında iddialar arasında yer alıyor.

Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma Birliği’nde alay komutanlığı görevinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 adet üstün cesaret ve feragat madalyasına sahip olan tek kişidir. 2004'te askerlikten emekli olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.

7 Ocak 2009'da Ergenekon soruşturmasının 10. dalga operasyonunda gözaltına alındı ve birkaç gün sonra "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Suçlamaları reddetti.
5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının, tutuklulukta azami sürenin 5 yıla inmesinin ve Ergenekon mahkemesinin gerekçeli kararını yazmamasına dair Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından 10 Mart 2014 tarihinde tahliye edildi. Hakkındaki kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi 21 Nisan 2016'da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı bozdu.

Haziran 2022'de Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasında aralarında Levent Göktaş'ın da bulunduğu 9 emekli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Fakat Göktaş adresinde bulunamadı. 1 Ağustos'ta hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Göktaş 2 Eylül 2022 Cuma günü Kırmızı Bülten'le arandığı Bulgaristan'da yakalandı.

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