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Son dakika LGS sonuçları 2020! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı - Hemen sorgulayın!

LGS yerleştirme sonuçları MEB'den gelen son dakika duyuru ile açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı. LGS tercih sonuçlarına göre lise kayıtları başlayacak. LGS yerleştirme sonuçlarını sayfamız üzerinden hemen sorgulayabilirsiniz...

son dakika haber
AA

Merakla beklenen LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. LGS tercih sonuçları yani Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden duyuruldu. LGS tercih sonuçlarını hemen sorgulayabilirsiniz.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2020

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

LGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAYIN

İLK NAKİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.

İKİNCİ NAKİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

LİSELERİN DOLULUK ORANLARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve Anadolu liselerinde yüzde 100, Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yüzde 97 doluluğa ulaşıldı.

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