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Son dakika haberi Mahkemeden Kayserispor - Fenerbahçe maçı için deplasman yasağı kararı!

Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların girememesiyle alakalı yürütmeyi durdurma kararı verildi. Fenerbahçe taraftarı tribündeki yerini alabilecek.

Son dakika haberi Mahkemeden Kayserispor - Fenerbahçe maçı için deplasman yasağı kararı!
AA

Fenerbahçe taraftarı avukatın, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında 4 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararına ilişkin başvurusu üzerine Kayseri 2. İdare Mahkemesi, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Passolig kartı bulunan avukat Ahmet Demirci'nin, avukatlar Nilay Şenyüz Deligezer ve Ömer Deligezer aracılığı ile Kayseri 2. İdare Mahkemesine başvurarak, Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun Kayserispor-Fenerbahçe arasında Kayseri'de oynanacak maça Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağına dair kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde de yapılacak yargılama sonucunda kararın iptal edilmesi talebi üzerine söz konusu mahkeme, yürütmenin durdurulması kararı aldı.

Kayseri 2. İdare Mahkemesinin kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Dava konusu işlemin Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe AŞ arasında gerçekleştirilecek müsabakada misafir tribünün kapatılarak, misafir takım taraftarlarının stadyuma alınmamasına ilişkin olduğu ve söz konusu müsabakanın 4 Mart'ta gerçekleştirileceği dikkate alındığında uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlem mahiyetinde olması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle savunma verilmesi ve ara karar gereklerinin yerine getirilmesine ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilmesine kadar dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. ve 27. maddeleri uyarınca savunma ve ara kararına cevap verme süresinin 1 gün olarak belirlenmesine, ara kararı gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hususunun davalı idareye bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi."

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Bilindiği üzere Yukatel Kayserispor’un başvurusu üzerine Kayseri Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından Kulübümüzün Yukatel Kayserispor ile 4 Mart 2023 tarihinde Kayseri’de oynayacağı Spor Toto Süper Lig müsabakası ile ilgili olarak Kulübümüz taraftarlarının stadyuma alınmamasına yönelik bir karar verilmişti.

Bu karara karşı Kulübümüz tarafından Kayseri 2. İdare Mahkemesi nezdinde 1 Mart 2023 tarihinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmıştır.

Açtığımız bu davada, bugün Kayseri 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen karar ile dava konusu işlemin şu aşamada yürütmesinin durdurulmasına, Davalı İdare’ye savunmasını vermesi için 1 gün süre verilmesine karar verilmiştir.

Alınan kararın yürütmesi şu aşamada durdurulmuş olup nihai karar Davalı İdare’nin savunmasından sonra verilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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