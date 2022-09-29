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Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Muğla, Isparta, Antalya çevreleri ile orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

SON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı - HAVA DURUMU
Bu bölgeler için yağmur uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege (Afyonkarahisar ve Kütahya hariç), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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