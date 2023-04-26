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Son dakika haberi Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.00'te 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - AFAD son depremler listesi
AA / HABERTURK.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Datça açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Datça'ya 110 kilometrelik uzaklıktaki depremin, 54 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir sıkıntılı ihbar almadıklarını, olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Öte yandan, deprem Muğla'nın yanı sıra Antalya'da da hissedildi.

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