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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Datça açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Datça'ya 110 kilometrelik uzaklıktaki depremin, 54 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2023

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir sıkıntılı ihbar almadıklarını, olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Öte yandan, deprem Muğla'nın yanı sıra Antalya'da da hissedildi.