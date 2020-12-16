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'Pes' dedirten baskın! İş yeri yatılı kumarhane çıktı 0:00 / 0:00

İstanbul'da yatılı kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın düzenlendi. Müşterilerin hafta sonu sokağa çıkma yasağı günlerinde mekâna kapanıp, kumar oynadıkları belirlendi.

Yurt genelinde alınan koronavirüs önlemlerine uymayan iş yerlerine ve kişilere yapılan uygulamalara devam ediliyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'de bir kumarhane olduğu bilgisine ulaştı. Bir iş yerini kumarhaneye çevrildiği istihbaratını alan polis harekete geçti.

YATILI KUMARHANE ÇIKTI

Kumarhaneye çevrilen iş yeri takibe alındı. Sokağa çıkma yasağının başladığı cuma gününden itibaren müşterilerin geldiği ve pazartesi gününe kadar yatılı olarak içerde kaldıkları belirlendi. Elde edilen bilgilerin ardından iş yerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskında mekanda kurulan masalarda kumar oynandığı ortaya çıktı.

PARALARA EL KONULDU



Baskında kumar oynandığı belirlenen 138 bin lira, 100 adet para pul, 50 deste iskambil kağıdına savcılığın talimatı üzerine el konuldu. İş yeri ve kumar oynayan toplam 26 kişiye toplam 89 bin 900 lira idari para cezası yazıldı. Mekan sorumlusu ve 3 kurpiyer hakkında da yasal işlem başlatıldı.