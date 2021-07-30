THK Başkanı Aşçı'dan Habertürk TV'ye açıklamalar 0:00 / 0:00

Türk Hava Kurumu Başkanı Cenap Aşçı, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Aşçı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şöyle bir algı var THK yangın olduğu zaman direk müdahale eden bir kurum olarak düşünülüyor böyle bir şey. THK 1985'den beri böyle bir hizmet vermiş. 1985 yılında bu işe faaliyete başladık. Eski uçaklarımız şu anda atıl. Bizim elimizde 1969 model ve 1985-88 model olmak üzere 6 tane uçak var. 2009 yılı sonrası yönetimde maalesef finansal krizler, gün geçtikçe yenilemek yerine atıl hale gelmiş. Şu anda kullanılabilir 6 uçak var. Fakat şu anda bakımları yapılmadığı için hazır değiller. Uçaklar hangarda çalışır halde tutulmuyor.Uçaklar 3 yıldır hangarda çürüyor iddiası yanlıştır. Uçaklar hangarda çürütülmüyor. İhale yöntemiyle Orman Genel Müdürlüğümüz hizmet veriyor. Biz de hizmet vermişiz. Biz ihale kanuna göre hizmet veren kurum konumundayız.

"6 UÇAK İÇİN BAKIM MALİYETLERİ 4 MİLYON DOLAR"

Burada yönetim krizi oluşmuş, medeni kanuna göre mevcut yönetim işten el çektirildi. Şu anda geldiğimiz günden beri uğraşıyoruz. Kurumun bankalara borcu var. Biz kurum olarak 6 uçak için bakım maliyetleri 4 milyon dolar. Bu rakamı sağladıktan sonra bakıldıktan sonra kullanılabilir. 100 litre farkı doğru değil. Bizim uçaklarımız teknik şartları sağlamıyor. Biz THK olarak 2020-2021 yılında kiralama yöntemiyle edindiğimiz uçak ve helikopterle orman yangını söndürme işlemine katkı veriyoruz."

"İHALEYE GİRİLSE 1 AY İÇİNDE HAZIR HALE GELİR"

Habertürk Yazarı Güntay Şimşek: "Orman Bakanlığı bana göre THK uçaklarını saf dışı tutacak ihale şartnamesi hazırlamış. İhaleye girilmiş olsaydı 1 ay içinde hazırlanmış olurdu. Şu an 6 uçak bugün de ihaleye girilse THK kazansa 1 ay içerisinde uçuşa hazır hale gelir."

"UÇAKLARIMIZIN MOTOR TİPLERİ ŞARTNAMEYE UYMUYOR"

Cenap Aşçı: "Güntay Bey'e katkısından dolayı teşekkür ediyorum. Havacılık konusundaki bilgilerine her zaman değer veriyoruz. Bu uçaklarımızın motor tipleri ihale şartnamesine uymuyor. Jet motoru olma sebebiyle de hızlarında farklılıklar var. Biz kurum olarak ihale şartnamesi yayınlandığı zaman gereken işlemlere baktık. Önce Orman Bakanlığı'na itirazımızı yaptık, kabul edilmedi. Biz kendi uçaklarımız ile ihaleye giremeyince, bu sefer yurt dışından uçak arama faaliyetine başladık. Bu sene için 10 ton taşıma kapasitesi olan 2 uçak kiraladık. Şu anda operasyonda hizmet veren uçaklardır bunlar.

Bu uçaklarımızın en eskisi 1969 en yenisi 1985 model. Bu uçaklar iş makinaları gibi. Yedek parça bulup, zamanında bakım yaparsanız kullanabilirsiniz. Elimizde 6 tane uçak var. 2011-12'de başlayan süreçten beri bakımları yapılmamış, yedek parçaları değiştirilmemiş. Biz kayyum olarak göreve başladığımızda yangın sezonu bitmişti. THY uçağı da olsa, Lutfhansa uçağı da olsa yatınca maalesef atıl hale geliyor. Yaklaşık olarak 4 milyon dolarlık bakım maliyetiyle karşı karşıyayız. Uçaklarımızın bakımlarını peyderpey yapmaya çalışıyoruz. Ama bir anda 4 milyon dolarlık bakım yapma imkanımız yok.

"PİLOTLAR İSTİFA EDECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

THK yangın çıktığı zaman otomatik olarak görevli bir kurum değil. Orman Genel Müdürlüğü davet etmediği sürece bizim 1 litre su atma imkanımız var. Biz orman yangınları söndürmede kendi başına otorite sahibi olan kurum değiliz. Biz göreve başladığımızda pilotlar bize gelip istifa edeceklerini söylemişlerdi. 5 ay maaşlarını alamamışlardı. Biz 'biraz daha sabredin' dedik. 'Ola ki ihale alınır, o zaman işinizin başında olur musunuz' dedik, 'hay hay tabii ki' dediler. 25 milyon liralık bir maliyeti olacaktı bu arkadaşlarımızın kuruma iş akitlerini yenileseydik. Uçaklar uçmadığı için pilot ihtiyacımız yok zaten. Teknik bakımı yapacak arkadaşlarımızla yürümeye devam ediyoruz.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜM"

Sayın Kılıçdaroğlu ile bugün telefonla görüştüm. Çok verimli görüşme geçti. Birtakım konularda görüş alışverişinde bulunduk. Önerisinin hayata geçirme şansımızın olmadığını söyledi. Sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız aradı. Kendisine anlattık.

"DÜĞÜNE DEĞİL NİKAHA KATILDIM"

Ben düğün değil nikaha katıldım. Çocukluğuna şahit olduğumuz hanım kızımızın nikahına gittik. Şehitlerimizin olduğu gün, orman yangınlarının olduğu gün bizim eğlencede bulunmamız mümkün değil. Sadece nikaha gittik, tebrik ettik. Şu anda 3 tane uçak ve helikopterlerimiz Türkiye'nin muhtelif yerlerinde konuşlanmış vaziyette. Orman Bakanlığı demediği sürece bizim kontak açmamız mümkün değil. Milletimiz THK böyle yangın varken nikaha gidip, tebrik etmesin diyorsa saygım vardır. Ama biz eğlenmedik, göbek atmadık. 32 yıldır devlet memuruyum. Hiçbir zaman öne çıkma gayretimiz olmadı. Televizyona da çok çıkmak istemedim. Baktım ki linç kampanyası var. Halkımız ne derse boynumuz kıldan ince."