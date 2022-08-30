Thodex kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı!

Thodex'in firari CEO'su Fatih Özer, Arnavutluk polisinin yaptığı operasyon sonucu Vlora şehrinde yakalandı.
Habertürk'ten Çetiner Çetin'in edindiği bilgiye göre, Arnavutluk polisi sabah 8.30'da düzenlediği operasyonda Fatih Özer'i yakaladı. Özer'in Arnavutluk makamlarındaki sorgusu sürüyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk’ta Vlora’da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti" denildi.
Fatih Özer'in iadesi için işlemler başlatıldı.
YARGILAMA SÜRÜYOR
Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen 6’sı tutuklu 21 sanık yargılanıyor, kurucu Fatih Özer de kırmızı bültenle aranıyordu.
İddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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