Son dakika haberi: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem Van'ın Tuşba ilçesinde saat 14.04'te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Bakan Yerlikaya, "Kentte başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu

Habertürk Giriş: 12.10.2023 - 14:12 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:43 facebook

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