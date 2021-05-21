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WhatsApp’ın Türkiye dahil bazı ülkelerde önce 8 Şubat’ta yürürlüğe gireceğini duyurduğu ancak kamuoyunda oluşan yoğun tepkiler nedeniyle 15 Mayıs’a ertelediği güncellemenin Türkiye’de yürürlüğe girip girmeyeceği bulmacaya dönüştü.

REKABET: TÜRKİYE'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMEYECEK

Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin onaylayanlar dahil olmak üzere Türkiye’de yürürlüğe girmeyeceğini bildirdi. Kurum'dan yapılan açıklamada ''Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir.'' denildi.

Habertürk olarak, rekabetin bu açıklamasının hemen ardından konuyla ilgili değerlendirmesini sorduğumuz WhatsApp’tan ise “Güncellemenin Türkiye’yi kapsamayacağına dair kesin bir kararımız henüz bulunmuyor. Atılacak adımlar için ilgili makamlarla görüşmeye devam ediyoruz ve herkes için güvenlik ve gizlilik esaslı iletişim sağlamak konusundaki kararlığımızı koruyoruz.” açıklaması geldi.

Açıklamada “Güncellemenin Facebook ile veri paylaşımı haklarını genişletmediğinin ve kullanıcılarımızın arkadaşlarına veya ailelerine yolladığı kişisel mesajların gizliliğini etkilemediğinin altını çizmek isteriz. Güncellememizi tüm dünyada kademeli olarak hayata geçirmeye devam ediyoruz. Ayrıca dünya genelinde, güncelleme onayına sunulan kullanıcıların çoğunluğunun güncellemeyi kabul ettiğini belirtmek isteriz.” ifadesi kullanıldı.

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