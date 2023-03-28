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Haberler Gündem Son dakika: Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini açıkladı
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Son dakika haberi Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yarın Genel Başkan Meral Akşener'le görüşerek istifa edeceğini duyurdu.

Son dakika: Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini açıkladı
HABERTURK.COM

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısıyla Millet İttifakı'na eleştiriler getirmesinin ardından bugün Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a mesaj atarak yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşeceğini ve istifa edeceğini açıkladı.

Ağıralioğlu, "Yarın helalleşeceğim" dedi.

22 Mart'ta Meclis'te basın açıklaması yapan Ağıralioğlu, "Meral Akşener'in tahammül ederek bütün bu süreçlerin içerisinde bugüne getirdiği mücadelede kendisine pusu kurulmasından rahatsızız" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değil, adaylığının dayatılmasına karşı olduğunu belirten Ağıralioğlu, "HDP aday çıkarmayacağını açıkladı. Söylüyorum ki HDP'nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız" şeklinde konuşmuştu.

Fotoğraf: AA

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