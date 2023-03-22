İYİ Partili Ağıralioğlu açıklamalarda bulundu

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İYİ Parti Yavuz Ağıralioğlu TBMM'de basın açıklaması yaptı. Konuşmasında, "Vicdan sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız" diyen Ağıralioğlu şöyle devam etti:

"Bu yarışı bunca yanlışın içerisinde 60-40, 70-30 bitirebilecek bir mutabakat aramalıyız. Kemal Bey dahil tüm adaylara ilk ikazımız, 50’yi bir geçmek değil; tüm yolları mubah saymak değil. Hükümeti tenkit ederken, iktidarda kalmak için her yolu mubah görüyor diyen muhalefetin, iktidar olması için bakanlık dağıtmasını ahlaklı bulmuyoruz dedik. Önce kaybederiz korkusuna itiraz ettik. Sonra kaybederiz korkusuna rağmen adaylık iradesinin bu şekilde dayatılmasına karşı çıktık. Buna ilaveten belediye başkanlarının adaylığının baskılanmasına karşı çıktık. Seçmene haksızlık olduğunu söyledik. Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz."

"İSTİŞAREYE SADAKAT GÖSTERMEK ZORUNDASINIZ"

Konuşmasında, "Adaylık oylamasında yoktum ben bu konuda itiraz ediyorum" diyen Ağıralioğlu, "Partim adına konuşmuyorum kendi adıma konuşuyorum" ifadelerini de kullandı.

Ağıralioğlu'nun açıklamaları şöyle: Bütün bir milleti hatır diye yola çıkanlarız. Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Vicdan, tercih, tarih, hukuk, insaf sıkışmıştır. Millet tercihiyle sıkışmıştır. Bugün de yaşamış bu sıkışıklığa can suyu olabilmek için can suyu olduk.

Vatanına, milletine, şehidine herkesin borcu vardır. Türk devletine gönlü olan, dini, dili ne olursa olsun herkesin devletin bu şerefli makamı pazarlık masası olmaktan çıkarmaktır.

Ben ilkeli siyasetin, namuslu siyasetin dilini kullanmaya gayret ediyorum. İktidara kızıyorsanız, iktidar benzememelisiniz. İstişareye sadakat göstermek zorundasınız.

"5 YIL SONRA YANILDIK DEMEKTENSE"

Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz. Bu memleket bu kadar derdi varken, siyaset yapanların değil, memleketin derdine koşanların yoludur. Meral Akşener'in kaybetme endişesine küfür ediyorsanız, siz iktidara gelince ne yapacağı belli olmayan bir güce dönüşüyorsunuz.

Siyaset yönetici kadronun eliyle ilkesizleşir. Siyaseti bu popülizmle yapacaksanız, siyasetin ne anlamı var. Ana muhalefet partisinin kazanabiliriz duygusunun mimarı olan partiye 3 günde 30 yıllık küfür edildi. Siz bize parmak sallarken, tahammül seviyenizin olmadığını gösterdiniz. Ne dinimiz, ne meşrebimiz hiçbir şeyimiz kalmadı. Neymiş iktidarın trolleri varmış, siz kendi trollerinize bakın. Biz şimdi uyandık. 5 yıl sonra yanıldık demektense, şimdi söylemek daha iyi.

Güçlendirilmiş Parlamenter sistem yerine, güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli sunulmuş oldu.

"TERÖRÜN GÖLGESİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDE OLMAYIZ"

HDP aday çıkarmayacağını açıkladı. Söylüyorum ki HDP'nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz.

Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde, devletin örselenmesine razı değilim. İYİ Parti'nin emekleri ziyan edildi. İktidar olmadan bu kadar kuralsızlığı tehlikeli gördük.

Kemal Bey'in adaylığında mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum. Ben adaylık sürecinden bütün usulsüzlükleri reddediyorum."

İSTİFA SORUSUNA YANIT

Ağıralioğlu açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'İstifa' sorularına net bir cevap vermeyen Ağıralioğlu, parti içi demokrasiyi kullandığını söyledi. Milletvekili adaylığı müracaatında bulunmadığını da belirten Ağıralioğlu, "Ben bedelini ödeye ödeye geldiğim süreçten sonra bu kürsüdeyim. Memleket millet için mücadelede kararlılıkla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.