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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere Covid-19 salgını sonrasında YÖK olarak, üniversitelerimizin kapasiteleri ve yetkinlikleri ile orantılı olarak derslerin (uygulamalı eğitimlerin teorik kısımları dahil) uzaktan eğitimle yapılabilmesi, bu dönem uzaktan verilemeyen derslerin ise "yaz döneminde telafi eğitimi (yaz eğitimi)" ile mümkün olduğunca verilebilmesi yönünde üniversitelerimize bir hareket serbestisi imkanı tanıdık.

Uzaktan eğitim sürecinizde istifade edebilmeniz için de farklı üniversitelerin dijital ders materyallerinden oluşan ders havuzu niteliğindeki "YÖK Dersleri Platformu"nu sizlerin açık erişimine sunduk.Önümüzdeki günlerde platformu daha da çeşitlendirip zenginleştireceğiz.

Bunun dışında bazı öğrencilerimizden gelen bu bahar döneminde azami süreye sayılmayacak şekilde kayıt dondurma imkânı verilmesi yönündeki talepleri de değerlendirerek bu hakkı da “talep eden öğrencilerimize” verdik.

Bilmenizi isteriz ki, ülkemizdeki bu salgın sürecinde “esnek davranarak" eğitimlerinizin mümkün olduğunca telafi edilmesi yönünde "eş zamanlı farklı seçenekler" sunmaya gayret ediyoruz" ifadelerinde bulundu.