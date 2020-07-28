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Hayvancılık ile uğraşan aileleriyle birlikte Hekimhan ilçesi Yama Dağı’nda yaylaya çıkan Özlem İkra ve Hayrünnisa Karadoğan ile kuzenleri Yavuz Selim Şatır, elektrik, televizyon, internet yokluğundan dolayı EBA’dan derslerini takip edemedikleri için, ‘Ziya Öğretmenimizden çözüm istiyoruz’ diyerek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan kendilerine yardımcı olmalarını istediler.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, öğrenciler Özlem İkra Karadoğan, Hayrünnisa Karadoğan ve Yavuz Selim Şatır’ın isteklerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a iletti. Bakan Selçuk, yayladaki çocukların derslerinden geri kalmamaları ve eğitimlerine devam edebilmeleri için tablet bilgisayar gönderdi.

BÜTÜN DERSLERİ GÖREBİLECEKLER

Milletvekili Çalık, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ile birlikte yaylaya çıkarak Bakan Selçuk’un gönderdiği tablet bilgisayarları çocuklara teslim etti. Çocuklar, kendilerine verilen tablet bilgisayarda, internet olmasa da bütün dersleri görebilecekler.

Fethiye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Özlem İkra Karadoğan, yaylada rahat yaşayabilmeleri için prefabrik ev ve elektrik istediğini kaydederek, “Bir de derslerime çalışabilmek için Ziya Öğretmenden tablet bilgisayar istedim. Ziya Öğretmene çok teşekkür ediyorum. Yaylaya gelmeden önce derslerimizi takip ettik. Bundan sonra da tablet bilgisayardan derslerimizi takip edebileceğiz” dedi.

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a ilgi ve desteğinden dolayı teşekkür ederek, “Öznur hanım, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile görüştükten sonra yaklaşık 200 kilometre yol yaparak, yaylamıza geldi ve çocuklarımızı sevindirdi. Çocuklarımızın sesi oldu. Bu bir örnektir. Burada yüzlerce çocuğumuz var ama bu örneği bizlere yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Öznur hanım, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile görüşerek bizlerin sesi oldu” dedi.

‘Çocuk neredeyse biz orada olacağız’ diyen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise “Şuanda hem çiftçiler, mevsimlik tarım işçilerimiz hem de yaylaya çıkan ailelerimizin çocuklarının eğitim ve öğretim süreci bittikten sonra hem Milli Eğitim Bakanlığımızın imkanlarından yararlanmaları hem de bu güzel hava ve sağlıklı ortamda kitap okumaları için sayın bakanımızın dağıtımını yaptığı ve önemsediği ‘Arkadaş’ kitabını dağıttık. Ayrıca, ortaokul ve lisede olan çocuklarımızın EBA’da interaktif olmayan içerikleri izleyebilmeleri için tabletlerini dağıttık” ifadelerini kullandı.

"EBA'YI ÇOCUKLARIMIZ YAYLADAN DA TAKİP EDEBİLECEKLER"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, böyle bir ortamda yetişmenin herkese nasip olmayacağını belirterek, “Çocuklarımız temiz hava ve bol güneşte, doğal ortamda en güzel besinleri de alarak hayatlarını idame ettiriyorlar. Tabi bu şartlar içerisinde teknolojinin nimetlerinden istifade etmek zor. Sıkıntılar var ve bu sıkıntıların giderilmesi için de biz, elimizden geleni her daim yaptık. Yaylada olan, hayvanlarını otlatan vatandaşlarımıza da elimizden gelen tüm destekleri verdik. Yaylada çocuklarım maalesef eğitimlerini devam ettiremiyorlar, bu vesileyle de Ziya Öğretmenimizden ‘Biz tablet istiyoruz’ isteklerini gördük. Bunu görür görmez Milli Eğitim Bakanımıza mesaj attım. Ziya Öğretmenimiz de ‘Yayladaki çocuklarımıza elimizden ne gelirse yaparız’ dedi.

Sayın bakanımız, İl Milli Eğitim Müdürümüze talimat verdi ve müdürümüz de, ‘Nerede evlatlarımız bizim eğitimimizi almak istiyorsa, memnuniyetle hemen götürürüz’ dedi. Bu vesileyle de Yama Dağındayız. Biz eğitimi öğretimi sadece okullarda değil, pandemi süreci bize yeni bir şey öğretti. Türkiye sağlık sistemini en güzel şekilde oluşturmuştu, uzaktan eğitimi de bir ay içerisinde oturttu. Evlatlarımızın evlerindeyken eğitimlerini almalarını sağladı. EBA’yı çocuklarımız yayladan da alabilecekler” diye konuştu.