Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eczanelerde poşet kullanımı ile ilgili yaptığı açıklamada Eczacılar Odası ile bakanlık arasında poşetlerin ücretsiz olması konusunda bir çalışma yapıldığını belirtti.

Bakan Kurum, "15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan dün yaptığı açıklamada ilacın hijyen ortamının son kullanıcıya kadar korunmasını sağlamak için İngiltere örneğini vererek eczanelerin ücretli poşet uygulamasından muaf tutulmasını istemişti.

TEİS Başkanı Saydan, hastaların yanlarında getirecekleri ve daha önceden kullanılmış poşetlerin mikrop bulaşma riskini artıracağını savunarak, şunları kaydetti: "Eczacılar hakkında yönetmelikte dahi 'eczanede hazırlanan ilaçların yeni ve uygun ambalajlara konulması' zorunlu tutulmuştur." derken "Eczanelerin bu uygulamadan bir kazancı olmadığı gibi acil durumlarda oluşacak zararlarının nasıl telafi edileceği belli değildir" değerlendirmesinde bulunmuştu

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