Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, plastik poşetlerin ücretli olması uygulamasından eczanelerin muaf tutulmasını istedi.
AA'nın haberine göre; TEİS Başkanı Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, uygulamanın eczaneleri de kapsadığını, bu durumun hastaları mağdur edeceğini düşündüklerini belirtti.
Saydan, "Eczanelerin bu uygulamadan bir kazancı olmadığı gibi acil durumlarda oluşacak zararlarının nasıl telafi edileceği belli değildir" değerlendirmesinde bulunarak, eczanelerde kullanılan poşetlerin hem ebat hem de kalınlık açısından market poşetlerine göre daha küçük olduğunu belirtti.
Hijyen ortamının korunması için temel gıda maddelerinde kullanılan poşetlerin bu uygulamanın dışında tutulduğuna dikkati çeken Saydan, "İlacın da temel gıda ürünleri gibi hijyen ortamının korunması gerekir, bu da ekstra ücretlendirmeye tabi olmamalıdır. İngiltere'de 2015 yılından bu yana gıda güvenliği riski olan ürünler, tohum, çiçek, canlı balık ve ilaçlar için ücretli poşet uygulaması yapılmıyor" ifadelerini kullandı.
"KULLANILMIŞ POŞETLER MİKROP BULAŞMA RİSKİNİ ARTIRIR"
TEİS Başkanı Saydan, hastaların yanlarında getirecekleri ve daha önceden kullanılmış poşetlerin mikrop bulaşma riskini artıracağını savunarak, şunları kaydetti: "Eczacılar hakkında yönetmelikte dahi 'eczanede hazırlanan ilaçların yeni ve uygun ambalajlara konulması' zorunlu tutulmuştur. Eczanelerimizde hastalar tarafından kullanılmış ambalajlarla hizmet vermemiz, yasal açıdan da doğru değildir. Acil durumlarda eczaneye ulaşan hastaların çanta ve poşet tedarikiyle gelemeyeceğini göz önünde bulundurarak, hepsinden önemlisi ilacın hijyen ortamının son kullanıcıya kadar korunmasını sağlamak için 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ülkemizde başlayan uygulamadan, İngiltere'deki gibi Türkiye'de de eczaneler muaf tutulmalı."
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