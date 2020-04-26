İHA

İzmir’in Torbalı ilçesinde 24 Nisan’da gerçekleşen olayda, 156 Jandarma İmdat Hattını arayan bir vatandaş, erkek kardeşi G.G.’nin kaçırıldığını ve başına silah dayanmış halde kendisine fotoğraf gönderildiğini söyledi.

İHA'nın haberine göre, zanlıların kendisinden 5 bin TL para istediklerini, aksi takdirde kardeşini öldüreceklerini söyleyen G.G.’nin kardeşi, jandarmadan yardım istedi.

Zanlıların, aynı gün G.G.’nin eşi S.G.’yi de arayarak para istedikleri ifade edilirken, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takip ve planlı çalışması sonucu, G.G.’yi kaçıran R.K. ve G.S. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, ilk sorgularında Ş.K. isimli şahıstan uyuşturucu almaya gittiklerini, fakat şahsın kendilerini dolandırdığını, bu sırada G.G.’nin de orada bulunduğunu, paralarını alabilmek için kaçırdıklarını itiraf etmeleri üzerine, İzmir’in Buca ilçesinde bulunan bir işyerinde yapılan aramada G.G. sağ olarak bulundu. İşyerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan R.K., G.S., Ü.Ş., 0.A. ve U.Ş. isimli şahsıların adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.