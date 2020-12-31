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HaberlerGündemSon dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki Mehmetçiğe böyle seslendi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki Mehmetçiğe böyle seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapmak üzere Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki Mehmetçiğe böyle seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki Mehmetçiğe böyle seslendi
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AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortak Merkez'de görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline başarılar dileyerek "Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından Azerbaycan'a gitti.

Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Azerbaycan EDOK Komutanlığı'na geçerek burada düzenlenen askeri törene katıldı.

T&uuml;rkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bak&uuml;'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefon ile arayarak T&uuml;rkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez&rsquo;de g&ouml;rev yapmak &uuml;zere Azerbaycan&rsquo;da bulunan Mehmet&ccedil;iğe hitap etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefon ile arayarak Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapmak üzere Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiğe hitap etti.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sıra törene katılan Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerlerine telefondan hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, Azerbaycan Ordusunun değerli kahramanları, hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum." sözleriyle başladı.

Dost ve kardeş Azerbaycan halkına da selamlarını ileten Erdoğan, şunları söyledi:

"Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin liderliğinde 44 günde destansı bir zafere imza attınız. Dağlık Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması mücadelesinde elde ettikleri zaferden dolayı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Bu zafer, Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar bizi de mutlu etmiş ve gururlandırmıştır."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve T&uuml;rk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, T&uuml;rkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de g&ouml;rev yapacak T&uuml;rk askerleri ile Bak&uuml;'de bir araya geldi. Ortak Merkez'de ateşkesin g&ouml;zetlenmesi ve takibinin ger&ccedil;ekleştirileceğini belirten Akar, &quot;Ortak Merkez &ccedil;alışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve T&uuml;rk-Rus askerleri birlikte &ccedil;alışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar m&uuml;dafaa etme g&ouml;revimizi yerine getireceğiz&quot; dedi. (İHA)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi. Ortak Merkez'de ateşkesin gözetlenmesi ve takibinin gerçekleştirileceğini belirten Akar, "Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk-Rus askerleri birlikte çalışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz" dedi. (İHA)

Azadlık Meydanı'nda 10 Aralık'ta düzenlenen zafer töreninde Azerbaycan halkının gururuna ortak olduklarını anımsatan Erdoğan, "Kardeş Azerbaycan, Kafkas İslam Ordusu'nu nasıl dualarla sevinç gözyaşlarıyla karşıladıysa 10 Aralık'ta da Türk Silahlı Kuvvetlerini aynı heyecanla karşılamıştır." dedi.

Yakın tarihin en önemli askeri ve siyasi gelişmelerinden biri olan Tek Vatan Harekatı'nda şehit olan kahramanlara Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 102 yıl önce Bakü'nün işgalden kurtarılmasında ortaya konulanı birlik ve beraberliği hatırlattı.

Ermenistan'ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla Bak&uuml;'de d&uuml;zenlenen t&ouml;rende Azerbaycan askerlerinin yanı sıra bordo bereli Mehmet&ccedil;ik de yer almıştı.
Ermenistan'ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla Bakü'de düzenlenen törende Azerbaycan askerlerinin yanı sıra bordo bereli Mehmetçik de yer almıştı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın "iki devlet tek millet" anlayışıyla birbirine kalpten bağlı olduğunu, can kardeşlerinin sevincini sevinci, üzüntüsünü üzüntüsü olarak gördüğünü belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizin oradaki mevcudiyetiniz, ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir. Türkiye olarak askeri zaferini diplomatik başarıyla taçlandırmakta olan Azerbaycan’ın mücadelesini sahada ve tüm uluslararası platformlarda destekliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize başarılar diliyorum. Ateşkesi izlemek üzere kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini temenni ediyorum. Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken, ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum. Mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusu asırlardır olduğu gibi bugün de üç kıta yedi iklimde gerektiğinde canını özellikle ortaya koyacak, davasına hizmet etmeyi sürdürecektir. Türk askeri ölürsem şehit kalırsam gazi inancı ile ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında en başta da Azerbaycan’da kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirecektir. Suriye’den Libya’ya Somali’den Kosova’ya Afganistan’dan Katar’a kadar pek çok yerde barışın, huzurun, istikrarın korunması için mücadele eden tüm askerlerimize başarılar diliyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Azerbaycan’daki siz değerli askerlerimize bir kez daha en kalbi selamlarımı sunuyor, yeni yılınızı tebrik ediyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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