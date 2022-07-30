Meteoroloji'den flaş uyarı! Çok sıcak olacak! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son dakika Meteoroloji'den alınan verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 35, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 32, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 33, Parçalı ve az bulutlu.

BURSA: 34, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 36, Az bulutlu ve açık.

DENİZLİ: 41, Az bulutlu ve açık.

KÜTAHYA: 33, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 38, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 36, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 33, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 35, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 31, Az bulutlu.

KASTAMONU: 32, Az bulutlu.

SİNOP: 30, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 28, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 27, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 34, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 31, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 38, Az bulutlu ve açık.

VAN: 31, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık.