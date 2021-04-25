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HDP'nin 'Ermeni soykırımı' mesajına tepki yağıyor

HDP'den yapılan "Ermeni soykırımı ile yüzleşin" açıklamasına çok sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Yazıklar olsun" derken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da "HDP Türkiye'de hukuken kurulmuş bir siyasi parti olmasına rağmen Türkiyeli bir siyasi hareket gibi konuşmuyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika: HDP'nin 'Ermeni soykırımı' mesajına tepki yağıyor
HDP'ye tepki: Yazıklar olsun
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HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin olarak "soykırım" tanımını kullanmasına tepkiler sürerken, HDP'den yapılan "Ermeni soykırımı ile yüzleşin" açıklaması da büyük tepki çekti.

HDP'ye yönelik yapılan açıklamalar şöyle:

FUAT OKTAY: YAZIKLAR OLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Eli kanlı terör örgütü destekçileri asılsız Ermeni iddialarının peşine takılıp bir kez daha Türkiye'yi ve milletimizi hedef aldılar. Yazıklar olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter´dan açıklama yaparak, HDP´nin 'Ermeni soykırımı' açıklamasına tepki gösterdi. Oktay, "Eli kanlı terör örgütü destekçileri asılsız Ermeni iddialarının peşine takılıp bir kez daha Türkiye´yi ve milletimizi hedef aldılar. Yazıklar olsun. Teröriste terörist diyemeyen, elbette bir asır önce komşusunu sırtından hançerleyen Ermeni çetelerinin mezalimini görmezden gelecek, her zaman yaptığı gibi tarihi çarpıtacaktır. Ya onların peşine takılan CHP, İYİ Parti ve şürekâsına ne demeli?" ifadesini kullandı.

ŞENTOP'TAN TEPKİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "HDP Türkiye'de hukuken kurulmuş bir siyasi parti olmasına rağmen Türkiyeli bir siyasi hareket gibi konuşmuyor, söylemlerini buna göre ortaya koymuyor maalesef. Ne zaman Türkiye'nin hasımları, düşmanları Türkiye aleyhine açıklamalar yapıyorsa bir tavır içerisinde giriyorsa HDP'nin de onlarla birlikte hareket ettiğini maalesef görüyoruz" dedi.

ALTUN: SİZİ MİLLETE HAVALE EDİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Altun, HDP Merkez Yönetim Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir. Sizi aziz milletimize havale ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

ÇELİK: HAKSIZLIK VE SAYGISIZLIK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Çelik, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin, "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklamaya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. PKK'nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarihi çarpıtarak sadece kendi tarifinizi ifade etmiş olursunuz. Bu kadar hassas bir konuda bu kadar yıkıcı siyaset yine sizden çıktı. Yaptıklarınız herkese ve her şeye haksızlık ve saygısızlıktır." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilk destekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz şey bir tarih tezi değil, bir siyasi analiz değil, bir siyasi iddia bile değil. Söylediğiniz şey sadece ASALA ve PKK arasındaki ilişkinin sözcülüğünden ibarettir. Asıl utanılması gereken budur."

KALIN: PKK VE ASALA UTANCIYLA YÜZLEŞİN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HDP'nin açıklamasına tepki göstererek, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki gösterdi. Kalın, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin" dedi.

KURTULMUŞ: HDP'Yİ TELİN EDİYORUM

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına ilişkin, "Ermeni çetelerinin gerçek yüzünü Müslüman Kürt halkı çok iyi bilmektedir. Emperyalizmin yalanlarının arkasına sığınarak, Asala'nın ve ondan türeyen PKK/PYD'nin kanlı yüzünü gizleme çabanız boşunadır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, HDP Merkez Yönetim Yürütme Kurulunun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Ermeni çetelerinin gerçek yüzünü Müslüman Kürt halkının çok iyi bildiğini belirten Kurtulmuş, "Emperyalizmin yalanlarının arkasına sığınarak, Asala'nın ve ondan türeyen PKK/PYD'nin kanlı yüzünü gizleme çabanız boşunadır. Tarihi kendi politik amaçları uğruna zehirlemeye çalışan HDP'yi telin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SOYLU: MİLLET VE TARİH KARŞITLIĞI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnsan Hakları Derneği (İHD) ile HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sözde İnsan Hakları Derneği (İHD) ve HDP, 'Soykırımı tanıyın, af dileyin ve tazmin edin' demiş. Hem İHD hem HDP, millet ve tarih karşıtlığında birlikteler. Tarihe not düşelim istedik..." ifadelerini kullandı.

TURAN: TÜRKİYE'NİN PARTİSİ OLAMADINIZ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Turan, HDP Merkez Yönetim Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kandil'in aparatı, emperyal güçlerin maşası, 'Çocuklarımızı istiyoruz' sözlerinin muhatabı, kısacası her şey oldunuz ama sadece Türkiye'nin partisi olamadınız." ifadelerini kullandı.

KARASLAN: HESABINI SORACAĞIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Karaaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih şahit olsun ki Bedirhan bebeğin, Yasin Börü'nün, Aybüke öğretmenin, Necmettin öğretmenin, Binbaşı Zafer Akkuş'un ve daha nice vatan evlatlarının hesabını sizden ve taşeronu olduğunuz PKK terör örgütünden soracağız." ifadesini kullandı.

Karaaslan, şunları kaydetti:

"İşte sizin tarihiniz, geçmişiniz ve gerçeğiniz budur. Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatlarımızı rahmetle anıyoruz. Türkiye olarak milletimizin haklarını korumaya, tüm terör örgütleriyle ve destekçileriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

ÖZKAN: BEBEK KATİLİ PKK UTANCIYLA YÜZLEŞİN

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Özkan, HDP Merkez Yönetim Yürütme Kurulu'nun 1915 olayları ile ilgili "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklamaya ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cahit Özkan, paylaşımında, "Sırtını terör örgütüne dayayanlar, yüzünü yalan ve iftira çamurundan çıkaramazlar. Siz önce ellerinde şehitlerimizin kanı olan bebek katili PKK utancıyla yüzleşin." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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