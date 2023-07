Son dakika: HÜDA-PAR saldırganı: İçime bir his doğdu, 'Git, bunları öldür' dedi

Son dakika: HÜDA-PAR saldırganı: İçime bir his doğdu, 'Git, bunları öldür' dedi

HÜDA-PAR saldırganı: İçime bir his doğdu, 'Git, bunları öldür' dedi HÜDA-Par Adana İl Başkanlığı'nda İl Sekreteri Sacit Pişgin'i öldüren ve İl Başkanı Salih Demir'i de bıçakla yaralayan 71 yaşındaki A.S. ifadesinde "İyi çocuklardı. Olay günü evde otururken, içime bir his doğdu. İçimden bir ses, 'Git, bunları öldür' dedi. Bıçakla parti binasına gittim. İçeriye girdiğimde oturuyorlardı. Ben de olayı gerçekleştirdim" dedi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.07.2023 - 10:35 Güncelleme: 25.07.2023 - 11:01 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL