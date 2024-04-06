İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacaklarını belirten Yerlikaya, "İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleriyle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-21" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı." ifadesini kullandı.