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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terör örgütü DEAŞ'a darbe: 48 gözaltı!

        Terör örgütü DEAŞ'a darbe: 48 gözaltı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleriyle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-21" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı" bilgisini verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 08:40 Güncelleme: 06.04.2024 - 09:48
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        Terör örgütü DEAŞ'a darbe: 48 gözaltı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacaklarını belirten Yerlikaya, "İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleriyle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-21" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı." ifadesini kullandı.

        Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Bozdoğan-21 operasyonu düzenlendi.

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının failleriyle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli yakalandı.

        Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda da DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

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