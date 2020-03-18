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Tüm dünyada hızla yayılan ve ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs (COVİD-19) salgınına karşı alınan önlemler artarak devam ediyor.

Salgının yayılmaması amacıyla alınan önlemler kapsamında bazı markalar da Türkiye'deki mağazalarını kapama kararı aldı.

Boyner, Mavi, İpekyol, Twist ve Machka'dan yapılan açıklamaya göre bu markaların Türkiye'deki mağazaları yarından (19.03.2020) itibaren geçici bir süreliğine kapatılacak.

Konuya ilişkin İpekyol, Twist ve Machka markadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, siz değerli misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve çalışanlarımızın ailelerinin sağlığını düşünüyor ve önemsiyoruz. Bu sebeple 19.03.2020 tarihinden itibaren Türkiye'deki tüm İpekyol, Twist ve Machka mağazalarımızın faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara verme kararı almış bulunuyoruz. Bu süreç boyunca sizi online sitemizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız.

Mavi'den yapılan açıklamada ise "Küresel etkisini sürdüren COVİD-19 pandemisinde yaşanan kritik süreçte müşterilerimin, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığı korumak en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda 19.03.2020 tarihinden itibaren, ülke çapındaki Mavi mağazalarının faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara verme ve merkez ofisimizde uzaktan çalışma modeline geçme kararı aldık. Bu süreç içerisinde her zamanki gibi çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya büyük özen göstereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Alışveriş mağazacılığı zinciri Boyner ve YKM, Mudo ve Adil Işık da koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'deki tüm mağazalarını 19.03.2020 itibariyle geçici süreliğine kapattığını duyurdu.