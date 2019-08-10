Ankara’da, İstanbul’un gerek yük, gerekse de yolcu taşımacılığını ilgilendiren önemli bir proje için mesai yapılıyor. Çinli bir şirket, TCDD ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla kamuoyunda ses getirecek dev bir proje için görüşüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da özel sektör tarafından yapılan ve işletilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde, deyim yerindeyse bir gidiş bir geliş, demiryolu için yer ayırmıştı. Ankara’da yürütülen görüşmelerin odağını, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne döşenecek raylı sistem oluşturuyor.

Buna göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bir gidiş-bir geliş “hızlı tren” standardında hat inşa edilecek. Bu proje, Anadolu yakasında Akyazı'ya kadar uzanacak ana hatla birleşecek. Demiryolu hattı, limana kadar uzanacak. Böylece, deniz ve demiryolu bağlantısı kurulacak. Avrupa yakasında Halkalı'ya kadar uzanacak ve Halkalı-Kapıkule demiryoluyla birleşecek.

ÇİNLİLER TALİP

Çinli bir şirket, söz konusu projeye talip oldu. Bu amaçla Ankara’yla görüşmeye başladı. Bu şirketin, projenin finansmanında da yer alması bekleniyor. Görüşmeler sürdüğü için şirket adı telaffuz edilmedi.

Çinli şirketin, bu konuda son derece istekli olduğunu belirten kaynaklar, projeye talip olan şirketin finansmanda da yer alacağını söyledi.

Peki, projenin maliyeti ne kadar? Buna ilişkin rakam verilmiyor. Ancak, milyarlarca doları bulacağı belirtiliyor.