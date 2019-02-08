Türk enerji şirketleri, Çinli yatırımcılarla malzeme tedarikini de içeren finansman destekli yeni proje ya da işletmede olan yatırımlar i çin ortaklık ve işbirliği görüşmeleri yapıyor. Çinliler, başta kömür santralleri olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgileniyor.

Astaldi, ekonomik sıkıntı yaşıyor, dünya genelinde. Hisselerini devretmek istiyor. Hisselerine talipliler var. Kendi ortakları içinde de dışarıdan da var. Çinliler de ilgileniyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

Çinliler; Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Kuzey Otoyolu’ndan çıkmak isteyen İtalyan Astaldi’nin hisselerinin yanı sıra inşa edilecek köprü ve otoyolları da izlemeye aldı. Bu yakın ilgi, otoyol ihalelerini yeniden gündeme getirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, bu kapsamda dolar kurunun fırlaması sonrasında birkaç kez ihalesi iptal edilen Aydın-Denizli Otoyolu’nu yeniden ihale etmeye karar verdi. İhale, 26 Mart’ta yapılacak. İsteklilerin, aynı gün tekliflerini sunması gerekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin ortakları arasında İtalyan Astaldi’nin bulunduğunu anımsatarak, “Astaldi, ekonomik sıkıntı yaşıyor, dünya genelinde. Hisselerini devretmek istiyor. Sözleşmesi gereği bu projeleri finanse eden bankaları, burada yapılacak her türlü hisse devri, hak devri, sözleşme revizyonunda bilgilendirmek ve ilgili bankalardan onay almak zorunda. Haklarının herhangi bir şekilde gasp edilmemesi için. Bununla ilgili şu anda piyasa değerlendirmesi yapılıyor. ‘Burası bir işletme bu şirketin değeri ne? Bundan sonraki değeri ne olacak?’ Hisselerine talipliler var. Kendi ortakları içinde de dışarıdan da var. Çinliler de ilgileniyor” dedi.